Sie sind stark, sportlich, mutig, hilfsbereit und kreativ – die Schulklassen bei «SRF Kids – Next Level»! Wie gut kennst du dich mit der Gameshow aus? Teste jetzt dein Wissen und gewinne einen megamässigen Preis!

Gewinne einen coolen «SRF Kids – Next Level»-Pulli!

Bei der Gameshow «SRF Kids – Next Level» stellen sich drei Schulklassen den kniffligen, nervenaufreibenden und manchmal sogar etwas gruseligen Challenges. Wie gut kennst du dich aus mit «SRF Kids – Next Level»? Teste jetzt dein Wissen, es gibt auch etwas zu gewinnen (schau unten)!

Gehörst du zu den echten Fans von «SRF Kids – Next Level» und fändest es daher richtig cool, einen «SRF Kids – Next Level»-Pulli zu besitzen? So wie Moderatorin Anna Zöllig? Mach mit bei der Verlosung!