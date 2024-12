«SRF Kids – Next Level» - Bewirb dich mit deiner Klasse für «SRF Kids – Next Level»

Bei «SRF Kids – Next Level» verwandeln wir dein Schulhaus in einen riesigen Spielplatz! Möchtest du dein Schulhaus auch in einer Gameshow sehen? Ist deine Klasse bei «SRF Kids – Next Level» mit dabei? Dann nix wie los, melde dich an!