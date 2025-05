Legende: 1 Schulhaus, 3 Teams, 6 Level!

Bei «SRF Kids – Next Level» messen sich Kinder von drei Schulklassen in verschiedenen Challenges. Jede Menge Spass, Spannung und Überraschungen für die ganze Familie! Alle Folgen von Staffel 1 bis 3 sind auf Youtube SRF Kids, auf Play SRF und auf der Webseite srfkids.ch online verfügbar. Staffel 4 ist ab dem 28. Mai 2025 online und wird an folgenden Tagen am Fernsehen gezeigt:

Donnerstag, 29.05.2025: 14:45 Uhr auf SRF 1 – Folge 1 & 2

Freitag, 30.05.2025: 14:50 Uhr auf SRF 1 – Folge 3 & 4

Samstag, 01.06.2025: 15.45 Uhr auf SRF 1 – Folge 5 & 6

Samstag 07.06.2025: 11.45 Uhr auf SRF 1 – alle Folgen am Stück

Pfingstmontag, 09.06.25: 08:00 Uhr auf SRF zwei – alle Folgen am Stück