Der «SRF Kids Koffer» reist durch die ganze Deutschschweiz und besucht Schulklassen. In einem dreitägigen Medien-Workshop produzieren Schulklassen einen Videobeitrag für die «SRF Kids News». Welche Klasse habt ihr zur Gewinnerin gemacht?

Unser Redaktor Damian macht sich mit dem Pokal auf den Weg nach Bern. Denn dort ist die Gewinnerklasse des «SRF Kids Award» in der Schule und weiss von nichts!

Kaum öffnet sich die Tür, wird er von überraschten, strahlenden Gesichtern empfangen. Dann verkündet er der Klasse die frohe Botschaft – und der Jubel geht los! «Wir haben mega Freude» sagt eine Schülerin, ein Schüler meint: «Wir hätten das nicht gedacht!» Unter grosser Freude nehmen sie den goldenen Pokal entgegen und feiern diesen besonderen Moment mit einem Ausflug vor das Bundeshaus.

Herzliche Gratulation euch allen!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Grosser Jubel vor dem Bundeshaus! Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Grosser Jubel vor dem Bundeshaus! SRF

Bild 2 von 2. Das ist der goldene «SRF Kids Award» Pokal. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Das ist der goldene «SRF Kids Award» Pokal. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Unser «SRF Kids Koffer» hat im Jahr 2025 zwanzig verschiedene Klassen besucht. Die Videos der Klassen kamen dann in die Abstimmung. Gegen Ende war es ein knappes Rennen unter den Videobeiträgen. Hier siehst du die drei Videos auf dem Podestplatz:

Platz 1: «Zu Besuch im Bundeshaus», Klasse 5/6 7A aus Bern

Platz 2: «Wie werden Schoggiriegel hergestellt?», 6. Klasse aus Bütschwil

Platz 3: «Steil, steiler, Niesenbahn!» 5./6. Klasse aus Wimmis

Und hier siehst du noch alle weiteren Videos aus dem Jahr 2025. Ob zu Besuch bei den Wallabys im Zoo Zürich oder Vollgas geben im Wasserpark – im Rahmen des Medienworkshops sind zahlreiche spannende Videobeiträge entstanden. Schau doch rein!

Alle Videos von Schulklassen in den «SRF Kids News» im 2025

Möchtest du und deine Klasse Besuch vom «SRF Kids Koffer»? Das könnte bald wahr werden. Zeig deiner Lehrperson diesen Artikel.