Redaktor Damian «Vom Kochlöffel zum SRF Kids-Mikrofon»

Damian hat ursprünglich eine Lehre als Koch gemacht. Nach dem Militär war er einige Jahre als Pflegehelfer tätig und auf vielen Reisen. Mit diesen vielfältigen Erfahrungen im Gepäck hat er entschieden, Lehrer zu werden. Nun ist er Redaktor bei «SRF Kids».

Damian Haas
Legende: SRF

Das mag Damian besonders

  • Sommer und Sonne ☀️
  • Reisen 🗺️
  • Fotografieren 📷
  • Sport 🏋️‍♂️
  • Schöne Einrichtung und Vintage Möbel 🛋️

Das mag er gar nicht

  • Winter und Dunkelheit ❄️
  • Dicke Bücher 📚
  • Mückenstiche 🦟

Damians Lieblingsmusik

«Am liebsten höre ich Singer-Songwriter wie: Jack Savoretti, Lewis Capaldi, Tom Walker, Angus & Julia Stone, Calum Scott usw.»

Sein Geheimnis

«Spiegel und reflektierende Gegenstände animieren mich oft zu einem «Haar-Check». Ja, ich bin sehr eitel. 😉 Darum: Kappen und Helme trage ich daher sehr ungerne!»

