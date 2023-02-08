Redaktor Damian - «Vom Kochlöffel zum SRF Kids-Mikrofon»

Damian hat ursprünglich eine Lehre als Koch gemacht. Nach dem Militär war er einige Jahre als Pflegehelfer tätig und auf vielen Reisen. Mit diesen vielfältigen Erfahrungen im Gepäck hat er entschieden, Lehrer zu werden. Nun ist er Redaktor bei «SRF Kids».