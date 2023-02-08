Das mag Damian besonders
- Sommer und Sonne ☀️
- Reisen 🗺️
- Fotografieren 📷
- Sport 🏋️♂️
- Schöne Einrichtung und Vintage Möbel 🛋️
Das mag er gar nicht
- Winter und Dunkelheit ❄️
- Dicke Bücher 📚
- Mückenstiche 🦟
Damians Lieblingsmusik
«Am liebsten höre ich Singer-Songwriter wie: Jack Savoretti, Lewis Capaldi, Tom Walker, Angus & Julia Stone, Calum Scott usw.»
Sein Geheimnis
«Spiegel und reflektierende Gegenstände animieren mich oft zu einem «Haar-Check». Ja, ich bin sehr eitel. 😉 Darum: Kappen und Helme trage ich daher sehr ungerne!»