Auch die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler kennen das Problem: Man muss trainieren, aber die Lust hält sich sehr in Grenzen. Was tun? Die Kinder am UBS Kids Cup in Zug haben Tipps für dich.

So besiegst du den Sportmuffel in dir

Es ist wunderbares Wetter, und du würdest am liebsten den ganzen Tag in der Badi verbringen. Auch das sportlichste Kind der Welt hat dann vielleicht nicht so Lust, statt im Wasser zu planschen in der Halle zu trainieren. Wie schaffst du es, dich trotzdem zu überwinden?

SRF Kids Kinderreporter Nicola (13) hat sich bei den Kindern am UBS Kids Cup in Zug umgehört. Diese sind wie Nicola selbst eher Sportfans und nicht gerade Sportmuffel. Trotzdem haben auch sie Sportarten, die sie nicht mögen. Geräteturnen, Reiten oder Ballett sind nur einige der Sportarten, die die Kinder erwähnen.

Nicola und Raphi auf Interviewjagd

Und wie motivieren sich die Kinder, wenn sie mal keine Lust haben zum Beispiel im Turnunterricht? «Ich rede mir selbst gut zu. Ich sage mir dann innerlich Sachen wie 'du schaffst das', so kommts gut», sagt ein Kind. Sich gegenseitig solche Sätze sagen, das finden viele Kinder am UBS Kids Cup in Zug ganz wichtig für die Motivation.

Wie motivierst du dich, wenn du mal keine Lust hast auf Sport? Erzähl es uns im Treff.

Auch Spitzensportlerin und Sprinterin Géraldine Frey ist vor Ort am UBS Kids Cup in Zug. Wie ist sie zum Sport gekommen? Und was macht sie, wenn sie mal unmotiviert ist? Erfahre es in der Radiosendung:

Raphi hat auch eine Sportexpertin zum Thema befragt. «Unser Können im Sport hat ganz viel mit Lernen und Üben zu tun. Es ist noch kein Weltmeister vom Himmel gefallen! Wir brauchen immer ein Umfeld, das uns hilft und unterstützt», sagt Caroline Heckemeier. Und wie motiviert man sich, wenn man ein Sportmuffel ist? «Das ist gar nicht so leicht, sich zu motivieren. Am besten fragt man sich: Warum mache ich das nicht gerne?» Oftmals mache man etwas nicht gerne, weil man es nicht gut könne. Oder man Angst davor habe.

Wir sollten das Wort 'unsportlich' aus unserem Wortschatz streichen.

Am besten ist es, sich Hilfe zu holen: Im Sportunterricht kannst du zum Beispiel ein Gspändli fragen: Kannst du mir helfen, den Fussball besser unter Kontrolle zu bringen? «Wir können viel voneinander lernen», sagt Frau Heckemeier. «Und wir sollten uns mehr gegenseitig helfen im Sport. Dann lernen alle dazu.»

Der SRF Kids Stand am UBS Kids Cup in Zug

Dazu hat sie auch eine Forderung: «Wir sollten das Wort 'unsportlich' aus unserem Wortschatz streichen», sagt sie. «Denn es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. So viele Sportarten. Da ist für jede und jeden etwas dabei.»

Ausprobieren ist also ganz wichtig. Gerade im Sportunterricht sollten Kinder die Gelegenheit bekommen, viele Sportarten oder Spiele auszuprobieren. Das kannst du gerne deiner Lehrperson so weitergeben :-)