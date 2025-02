Kinderreporterin Anic (12) staunt nicht schlecht: Bereits früh am Morgen ist im Paketzentrum in Härkingen (SO) sehr viel los. Lastwagen rollen im Minutentakt an und bringen unzählige Pakete. Aber nicht nur auf Rädern kommen Pakete an. Manche werden auch in Containern mit dem Zug gebracht.

1 / 3 Bild 1 von 3 Legende: Ooops! Fliegt ein Paket vom Fliessband, dann wird es von Netzen aufgefangen. SRF

2 / 3 Bild 2 von 3 Legende: Achtung! Sehr sehr schwer! Mit einem sehr grossen Kran werden die tonnenschweren Container verschoben. SRF

3 / 3 Bild 3 von 3 Legende: Beat Lindegger vom Paketzentrum zeigt, wo die Ware entgegen genommen wird. SRF

Vom Lastwagen oder vom Container kommen die Pakete zuerst auf ein sogenanntes «Anladeband». «Beep, Beep», ein Scanner erfasst jedes einzelne Paket. So weiss das System genau, wohin etwas geschickt werden soll. Im Paketzentrum hat es sehr viele Fliessbändern und die Pakete werden damit in die richtige Sortierzone transportiert. Sie werden genau dorthin geschickt, wo sie hinsollen, ob zu dir nach Hause, in ein Geschäft oder weiter in ein regionales Paketzentrum.

Legende: Nicht nur auf Fliessbändern, sondern auch auf vier Rädern werden Lieferungen innerhalb des Paketzentrums sortiert. SRF

Automatisch, aber nicht ganz ohne Menschen Box aufklappen Box zuklappen Im Postzentrum Härkingen läuft vieles automatisch ab. Trotzdem arbeiten dort rund 500 Menschen. Sie übernehmen Aufgaben, die noch nicht automatisiert sind. Zum Beispiel be- und entladen sie die Lieferfahrzeuge. Es gibt Versuche, in denen getestet wird, ob Roboter diese Arbeiten übernehmen können. Bis jetzt ist die Technik jedoch noch nicht so weit, dass sie im Alltag eingesetzt werden kann.

Pakete, die in der Nähe von Härkingen zugestellt werden, kommen direkt zu einem Postboten. Sendungen in andere Teile der Schweiz, reisen weiter, beispielsweise nach Zürich oder Frauenfeld. Es gibt insgesamt 12 Paketzentren in der Schweiz: 3 grosse wie in Härkingen und 9 regionale. Ist das Ziel weit entfernt, gehen die Päckli mit dem Lastwagen oder per Bahn zum nächsten Paketzentrum, wo nochmals sortiert wird.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Wahnsinn! So viele Fliessbändern hat Kinderreporterin Anic (12) noch nie gesehen. SRF

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Rauf und runter. Link und rechts. Beat Lingegger erklärt Anic, wie das Paketzentrum funktioniert. SRF

Eine Klinik extra für Pakete

Was ist eigentlich, wenn eine Adressetikette nicht richtig klebt oder die Verpackung reisst? Dann landet das Päckli in der «Paketklinik». Die heisst wirklich so! Wusstest du das, dass es da gibt? In dieser Klinik prüfen Mitarbeiter:innen, ob die Adresse vielleicht im Inneren des Pakets zu finden ist. Falls ja, bekommt es eine neue Etikette und kann weiterreisen. Ist die Verpackung kaputt, wird sie ersetzt. Gut gepolstert geht es dann wieder auf die Reise.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Normalerweise ist das verboten: Geht das Adressetikett verloren, darf das Paket geöffnet werden. Aber nur von den Mitarbeiterinnen in der Paketklinik! SRF

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Knister, knister! Gut gepolstert kann das Paket die Paketklinik wieder verlassen. SRF

Sobald alle Pakete sortiert sind, geht es weiter: 400 Lastwagen fahren täglich ein und aus dem Zentrum und bringen die Pakete an ihr Ziel. Ist das Paket für eine andere Ortschaft bestimmt, fährt es weiter ins nächste Paketzentrum. Dort wird es noch einmal geprüft und in den passenden Lieferwagen geladen. Und nach all den Stationen und Transporten landet es schliesslich dort, wo es hinsoll: direkt vor deiner Haustür oder in deinem Briefkasten!

Muss es wirklich ein Paket sein? Box aufklappen Box zuklappen Pakete zu bestellen, ist nicht wirklich gut für die Umwelt. Zum einen machen all diese Kartons viel Abfall. Zum anderen legen die Pakete teilweise sehr weite Distanzen mit dem Lastwagen oder Flugzeug zurück. Diese verschmutzen die Umwelt mit ihren Abgasen. Die Post versucht darum, immer mehr Pakete mit dem Zug zu transportieren. Im Moment sind es gut die Hälfte. So oder so lohnt es sich, wenn du dir überlegst, ob du ein Produkt wirklich brauchst oder nicht. Vielleicht kannst du es ja auch zu Fuss oder mit dem Velo im Laden kaufen gehen.

Legende: Kinderreporterin Anic hat sich gefragt, wie es in einem Paketzentrum zu und her geht. SRF

