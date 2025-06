SRF Kids Kinderreporterin Fiona (11) will es genau wissen: Ihre Kollegin Mona beantragt den Schweizer Pass. Sie will sich also einbürgern lassen. Doch wie läuft so eine Einbürgerung eigentlich ab? Wer darf sich einbürgern lassen? Muss man dafür einen Test machen? Antworten und mehr gibt es in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in».

