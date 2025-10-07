Jeden Tag werden viele Lebensmittel weggeworfen, die noch geniessbar wären. Das nennt man Food Waste. Teste hier dein Wissen!

Es gibt Menschen, die sich kaum frische Lebensmittel leisten können. Und in der Schweiz wird jedes dritte Lebensmittel weggeworfen. Die Organisation «Schweizer Tafel» hat für beide Probleme eine Lösung gefunden: Sie holen Lebensmittel dort ab, wo es zu viel hat und bringen sie dort hin, wo es zu wenig hat. Kinderreporterin Linda (11) hat herausgefunden, wie das genau funktioniert.

