SRF Kids Kinderreporterin Céline (13) ist unterwegs und trifft jemanden, der richtig gut kochen kann: Andreas Caminada. Er ist Spitzenkoch. Céline will wissen: Was macht so ein Spitzenkoch eigentlich anders als wir zu Hause? Und was gehört alles zu seinem Job? All das und mehr in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in»:

