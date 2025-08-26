Sie sind klein, krabbeln umher und stechen manchmal: Insekten und Spinnentiere. Doch was stimmt eigentlich genau, was über die Tierchen erzählt wird? Und was ist erfunden? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

Kinderreporter Noe (12) geht auf Insektenpirsch: Er will wissen, was die Stärken von Insekten sind und welche Insekten es überhaupt so gibt bei uns. Zusammen mit SRF Kids Reporterin Laura besucht er den Insekten-Fan Bähram Alagheband im Jurapark Aargau. Was weisst du über die Krabbeltiere? Erkennst du die Mythen und die Fakten?

Noch nicht genug vom Rätseln?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.