Kinderreporter Noe (12) geht auf Insektenpirsch: Er will wissen, was die Stärken von Insekten sind und welche Insekten es überhaupt so gibt bei uns. Zusammen mit SRF Kids Reporterin Laura besucht er den Insekten-Fan Bähram Alagheband im Jurapark Aargau. Was weisst du über die Krabbeltiere? Erkennst du die Mythen und die Fakten?
