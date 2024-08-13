 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Reporterin Laura «Traurige Musik mag ich – auch wenn ich glücklich bin»

Laura singt gerne, manchmal im Chor oder an Hochzeiten, meistens aber allein unter der Dusche. Dass sie zu den Medien will, wusste sie schon ganz früh – als junges Mädchen war sie als Kinderreporterin bei SRF. Das Schönste an ihrem Job findet Laura, dass sie täglich etwas Neues lernt.

Portrait von Laura
Legende: Beim SRF Medien-Workshop besucht Laura deine Schulklasse und zeigt dir, wie du selbst zum Journalisten oder zur Journalistin wirst und macht mit dir zusammen einen Beitrag fürs Radio. SRF

Das mag Laura besonders gerne

  • Musik mit schönen Texten
  • Bücher
  • Das Meer!!!
  • Pizza, Pasta, Gelato
  • Bergluft

Das mag sie gar nicht

  • Verlieren (besonders beim Spiel «Stadt, Land, Fluss»)
  • Mathe
  • Koriander
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 1. Laura ist ein Radio-Kind – schon als kleines Mädchen fühlte sie sich wohl im Studio. Wohl unter anderem auch, weil ihre Mama damals Moderatorin bei DRS 1 war. Bildquelle: ZVG.
    Ein Kind sitzt im Radiostudio am Mikrofon.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ihr Lieblingsmusik

«Ich höre gerne traurige Musik – auch wenn ich glücklich bin. Eine ausdrucksstarke Stimme und eine Gitarre, mehr braucht es meistens nicht.»

Ihr Geheimnis

«Ich erwische mich oft beim Tagträumen.»

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)