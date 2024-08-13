Reporterin Laura - «Traurige Musik mag ich – auch wenn ich glücklich bin»
Laura singt gerne, manchmal im Chor oder an Hochzeiten, meistens aber allein unter der Dusche. Dass sie zu den Medien will, wusste sie schon ganz früh – als junges Mädchen war sie als Kinderreporterin bei SRF. Das Schönste an ihrem Job findet Laura, dass sie täglich etwas Neues lernt.
Das mag Laura besonders gerne
Musik mit schönen Texten
Bücher
Das Meer!!!
Pizza, Pasta, Gelato
Bergluft
Das mag sie gar nicht
Verlieren (besonders beim Spiel «Stadt, Land, Fluss»)