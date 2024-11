«Quiz der Woche» Was weisst du über Lärm?

Manchmal ist es einfach zu laut. Die Geschwister streiten sich, draussen fliegt ein Flugzeug am Himmel oder der Hund der Nachbarin bellt die ganze Zeit. Aber was ist Lärm eigentlich genau? Test dein Wissen dazu im Quiz!

Was weisst du über Lärm?

Warum gibt es Geräusche, die uns stören und andere nicht? Was macht Lärm mit uns? Finde heraus, was du alles zum Thema Lärm weisst und wie gut du dich in der Welt der Geräusche auskennst. Ab zum Quiz!

Lärm wird von allen Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Kinderreporterin Alva (11) möchte verstehen, warum manche Geräusche so störend sind und andere nicht. Dafür hat sie sich mit Lärm-Experte Jean-Marc bei der EMPA getroffen und war am leisesten Ort der Schweiz – in einem schalltoten Raum. Hör die ganze Folge von «SRF Kids Reporter:in».

Audio Lärm – Warum es uns manchmal zu laut ist 16:00 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 26.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 16 Minuten.

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.