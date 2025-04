Schiffe sind riesig, spannend und manchmal auch ein bisschen geheimnisvoll. Weisst du, was es mit dem Untergang der Titanic auf sich hat? Oder wie man auf einem Schiff richtig anlegt? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

Was weisst du über Schiffe, Wasser und Seemonster?

SRF Kids Kinderreporter:innen Lars (12) und Anna (10) waren auf einem Kursschiff auf dem Zugersee unterwegs und haben nicht nur die Aussicht genossen, sondern auch hinter die Kulissen geschaut.

Was macht ein Matrose und wie sieht der Alltag eines Kapitäns aus? Wie arbeitet ein Koch auf einem Schiff, wenn alles anders ist als in einer normalen Küche? Antworten gibt’s in der Folge von «SRF Kids Reporter:in»!

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.