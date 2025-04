Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 5. Klasse aus Walenstadt erarbeitet.

Ahoi! Wir gehen heute mit dem Fischerboot auf den Walensee. Kommst du mit?

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Weil wir am See leben, verbringen wir viel Zeit am Wasser. Hier können wir baden, spielen – und einige Kinder unserer Klasse fischen hier auch. Aus diesem Grund entscheiden wir uns dafür, einen Berufsfischer zu begleiten und mit ihm auf den See hinauszufahren. Ein Berufsfischer lebt vom Fischen, das gibt es in der Schweiz nicht mehr so viel. Auf dem Walensee gibt es sogar nur noch einen einzigen Fischer, der das als Hauptberuf macht: Hanspeter Gubser, oder wie er sich nennt, «Frosch».

Hanspeter Gubser – «Frosch» – nimmt uns mit auf den See, dorthin wo er seine Fischernetze ausgelegt hat.

Eines seiner Netze dürfen wir selber aus dem Wasser holen. Das ist strenger als es aussieht!

Während der Ausfahrt beantwortet Hanspeter Gubser all unsere Fragen.

Zum Beispiel erfahren wir, dass viele Faktoren wie der Wind und die Gezeiten beeinflussen, wie viele Fische in den Netzen landen.

Hanspeter Gubser fährt mit seinem grasgrünen Motorboot jeden Abend auf den See hinaus, um seine Netze auszulegen. Jeden Morgen früh kehrt er zurück, um seine Beute zu holen. Wir dürfen ihn begleiten und mit ihm eines seiner Netze aufrollen.

Weshalb gibt es nicht mehr viele Berufsfischer? Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz gibt es immer weniger Leute, die ihr Geld mit der Fischerei verdienen. Einerseits gibt es immer weniger Fische, weil das Wasser sauberer, aber auch nährstoffärmer geworden ist. Zudem gibt es strenge Regeln, damit nicht zu viele Fische gefangen werden. Da Fisch aus anderen Ländern oft günstiger ist, lohnt sich das Fischen für viele nicht mehr.

Später sind wir auch bei der Verarbeitung der Fische dabei. Erst entfernen wir die Schuppen.

Legende: Die Schuppen sehen aus wie Kontaktlinsen. Die durchsichtigen Dinger fliegen kreuz und quer. SRF Kids

Danach filetieren wir die Fische, wir schneiden also Stücke so heraus, dass keine Gräten darin sind.

Der Walensee ist nur einige Gehminuten von unserer Schule entfernt.

Bei einem Spielplatz am See gibt es ein grosses Holzschiff – da machen wir einige Aufnahmen für unseren Videobeitrag.

Zum Beispiel den Einstieg und die Verabschiedung.

Liebe Grüsse aus Walenstadt Box aufklappen Box zuklappen Anaïs, Ben, Fabio, Sebastian, Jana, Ginevra, Melissa, Luc, Marin, Ilaria, Devin, Elvina, Gian, Fritzi, Giuliana, Ledion, Manuel, Noah, Sereina, Tim

Legende: Danke fürs Reinschauen! Tschüüüüüss! SRF Kids

Walenstadt früher

