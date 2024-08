Du liebst es, mit Familie und Freunden ein spannendes Spiel zu spielen? Wir alle spielen gerne Gesellschaftsspiele in unserer Freizeit. Doch wie gut kennst du die Welt der Spiele wirklich? Finde heraus, ob du ein wahrer Spieleprofi bist.

Was weisst du über Spiele?

Das «Drachenäscht» in Bern ist ein wahrer Spielehimmel. Dort gibt es Spiele in allen möglichen Formen und Farben zu kaufen. Aber hinter jedem guten Spiel, steckt auch ganz schön viel Arbeit. Denn irgendjemand hat sich eine Spielidee ja einmal ausgedacht und das Spiel entwickelt. Finde heraus, was du alles über Spiele und Spielautor:innen weisst.

Auch SRF Kids Kinderreporterin Annie (11) spielt für ihr Leben gern Spiele. Sie war mit einem Spielautor im einem Spieleladen in Bern, um herauszufinden, wie ihre Lieblingsspiele überhaupt entwickelt werden:

Audio Wie entsteht ein Spiel? 15:40 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 20.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 15 Minuten 40 Sekunden.

Noch mehr knifflige Fragen?

