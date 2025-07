SRF Kids Kinderreporter Fabrice (11) und seine Schwester Jara (9) sind gerne in den Bergen unterwegs. Zusammen mit Moderatorin Angela drehen sie eine Runde um den Schwarzsee im Kanton Fribourg. Sie stapfen über schmale Wege, geniessen die tolle Aussicht, stehen neben einer Kuhherde und lernen dabei: Wandern ist mehr als einfach nur laufen. Was bedeuten die farbigen Wegweiser? Was tun, wenn das Wetter kippt? Und warum darf man beim Picknick keinen Abfall auf der Wiese liegen lassen? Erfahre all das und mehr in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in».

