Bild 1 von 3. Hummus, Kräutertee und Birchermüesli (mit Rosinchen) – das bringt Angela so richtig zum Strahlen. Noch besser ist es, wenn sie mit ihren Freund:innen zusammen diese Leckereien geniessen kann. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 3. Angela ist mit Kühen und Kälbern aufgewachsen. Bis heute mag sie diese Tiere sehr. Hast du gewusst? Diese haben hinter den Ohren ganz weiches Fell. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 3. Am liebsten verbringt Angela ihre Freizeit in der Natur. Beim Wandern und Ski fahren in den Bergen oder beim Spazieren und Joggen im Wald kann sie so richtig Energie tanken. Bildquelle: SRF.
Das mag Angela besonders
- Musik hören im Stillen oder an Konzerten
- Wandern und Ski fahren in den Bergen, Joggen und Spazieren im Wald
- Kühe und Delfine
- Blumensträusse und Kerzen
- Hummus, Kräutertee und Birchermüesli (mit Rosinchen!)
Das mag sie gar nicht
- Das Geräusch des Staubsaugers
- Wenn jemand die Schuhe im Zug aufs Sitzpolster legt
- Littering
- Gummibärchen und Fleisch
Angelas Lieblingsmusik
«Ich höre am liebsten: CATT, Bon Iver, To Athena, James Gruntz, Taylor Swift, Tom Rosenthal, Lo & Leduc und, und, und...»
Ihr Geheimnis
«Manchmal trage ich im Zug meine Kopfhörer, nur damit ich Gespräche von anderen Menschen unauffällig lauschen kann.»