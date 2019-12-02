 Zum Inhalt springen

Moderatorin Angela «Als Kind war ich Kinderreporterin!»

Angela war schon als junges Mädchen Kinderreporterin bei SRF. Menschen interviewen und Geschichten erzählen – diese Freude liess sie nicht mehr los. Nun moderiert sie die Radiosendung «SRF Kids», macht Reportagen für «SRF Kids Reporter:in» und steht vor der Kamera bei den «SRF Kids News».

  • Bild 1 von 3. Hummus, Kräutertee und Birchermüesli (mit Rosinchen) – das bringt Angela so richtig zum Strahlen. Noch besser ist es, wenn sie mit ihren Freund:innen zusammen diese Leckereien geniessen kann. Bildquelle: SRF.
    Angela Haas
  • Bild 2 von 3. Angela ist mit Kühen und Kälbern aufgewachsen. Bis heute mag sie diese Tiere sehr. Hast du gewusst? Diese haben hinter den Ohren ganz weiches Fell. Bildquelle: SRF.
    Angela Haas
  • Bild 3 von 3. Am liebsten verbringt Angela ihre Freizeit in der Natur. Beim Wandern und Ski fahren in den Bergen oder beim Spazieren und Joggen im Wald kann sie so richtig Energie tanken. Bildquelle: SRF.
    Angela Haas
Das mag Angela besonders

  • Musik hören im Stillen oder an Konzerten
  • Wandern und Ski fahren in den Bergen, Joggen und Spazieren im Wald
  • Kühe und Delfine
  • Blumensträusse und Kerzen
  • Hummus, Kräutertee und Birchermüesli (mit Rosinchen!)

Das mag sie gar nicht

  • Das Geräusch des Staubsaugers
  • Wenn jemand die Schuhe im Zug aufs Sitzpolster legt
  • Littering
  • Gummibärchen und Fleisch
Angela Haas mit zwei Hasen auf der Bank
Legende: Angela mit 11 Jahren bei ihr Zuhause. Auf dem Schoss trägt sie ihre Zwerghäsli Milli und Stumpi 😃 zVg

Angelas Lieblingsmusik

«Ich höre am liebsten: CATT, Bon Iver, To Athena, James Gruntz, Taylor Swift, Tom Rosenthal, Lo & Leduc und, und, und...»

Ihr Geheimnis

«Manchmal trage ich im Zug meine Kopfhörer, nur damit ich Gespräche von anderen Menschen unauffällig lauschen kann.»

