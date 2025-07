Jedes Kind ist willkommen! Was das genau bedeutet? Marie (12) und Jules (13) erzählen dir vom inklusiven Lagerleben in Bern und zeigen dir, was sie im Lageralltag alles erleben und lernen.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Dekoration bringt Farbe in den regnerischen Lagertag. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Die Dekoration bringt Farbe in den regnerischen Lagertag. SRF

Bild 2 von 3. Girlanden und Lichterkette: Trotz Regen strahlt der Lagerplatz. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Girlanden und Lichterkette: Trotz Regen strahlt der Lagerplatz. SRF

Bild 3 von 3. Essenszelt, Bungalows, Chillout-Area und Zelte: Hier haben alle einen Lieblingsplatz. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Essenszelt, Bungalows, Chillout-Area und Zelte: Hier haben alle einen Lieblingsplatz. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wasser tropft von den Bäumen und Gummistiefel stampfen im Schlamm. Bis jetzt hat es jeden Tag geregnet, doch Marie und Jules sind mit Regenjacke und Schirm gut ausgestattet. Zusammen mit SRF Kids Moderatorin Luana zeigen sie dir, wo sie im Lager schlafen und wie ihr Alltag aussieht.

Ausgeruht zu sein, ist an diesen Tagen besonders wichtig, denn die Kinder besuchen Wochenkurse: von Skaten bis Töpfern ist alles mit dabei.

Bei unserer Lagertour geht Jules voran und zeigt uns seinen Schlafplatz. Er schläft im Bungalow Nummer neun.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Jules und Marie erzählen Luana von ihrem Lagerleben. Was sie erzählen? Das findest du im Podcast heraus. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Jules und Marie erzählen Luana von ihrem Lagerleben. Was sie erzählen? Das findest du im Podcast heraus. SRF

Bild 2 von 3. Zu Jules Inventar gehört auch seine Kapitänsmütze. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Zu Jules Inventar gehört auch seine Kapitänsmütze. SRF

Bild 3 von 3. Jules zeigt Luana seinen ganz eigenen Bungalow. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Jules zeigt Luana seinen ganz eigenen Bungalow. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Jules ist meistens auf eine Art Rollstuhl angewiesen. Jedoch kann er auch laufen. Je nachdem, was er macht, braucht er manchmal etwas Hilfe. Diese Unterstützung bekommt er in diesem Sommerlager. «Cooltour» ist nämlich ein Inklusionslager, organisiert von «Blindspot», indem Kinder mit und ohne Behinderungen zusammen das Lagerleben geniessen können.

Was bedeutet Inklusion? Box aufklappen Box zuklappen Inklusion bedeutet, dass alle Menschen von der Gesellschaft akzeptiert und einbezogen werden - egal ob mit oder ohne Behinderungen. Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, bei allem teilzunehmen und es soll auf verschiedenste Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Zum Beispiel braucht es Lifte und Rampen, damit sich Leute mit einem Rollstuhl problemlos fortbewegen können. Oder es braucht Bodenmarkierungen, damit blinde und sehbehinderte Personen mit einem Blindenstock den Weg finden.

Jules, Marie und Luana verlassen das Bungalow. Quer über das Feld stehen viele grosse Zelte aneinander gereiht. In einem der Zelte schläft Marie mit ihren Freundinnen. «Hier ist es etwas kälter als bei Jules im Bungalow», sagt sie, während sie den Reissverschluss öffnet. Im Zelt liegen Schlafsäcke, Isomatten und ein grosser Haufen Kleider.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Luana, Marie, Jules und seine Assistentin Nadine gehen zusammen zu Maries Zelt. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Luana, Marie, Jules und seine Assistentin Nadine gehen zusammen zu Maries Zelt. SRF

Bild 2 von 3. Der Zeltplatz ist mit vielen farbigen Girlanden verziert. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Der Zeltplatz ist mit vielen farbigen Girlanden verziert. SRF

Bild 3 von 3. Luana fragt nach den Unterschieden zu Jules Übernachtungsort. Seine Antwort gibt es im Podcast zu Hören. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Luana fragt nach den Unterschieden zu Jules Übernachtungsort. Seine Antwort gibt es im Podcast zu Hören. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Gemeinsam gehen sie weiter Richtung Zentrum des Lagerplatzes: Dort steht ein grosses weisses Zelt mit schöner Verzierung. In diesem Zelt essen die Kinder jeweils gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern. Gleich daneben befindet sich der Platz für das Lagerfeuer. «Hier werden uns am Abend Gedichte vorgelesen», erzählt Marie.

Links vom Lagerfeuer steht etwas, das für viele der Lagerkinder ein Highlight ist: Ein Hot Tub! Das Hot Tub ist ein grosses Becken, das mit warmem Wasser gefüllt ist, so wie eine Badewanne, in der mehrere Menschen gleichzeitig sitzen können. Perfekt für die regnerischen Tage.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Im Essenszelt ist es schön trocken und warm. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Im Essenszelt ist es schön trocken und warm. SRF

Bild 2 von 4. Auch hier darf die Dekoration nicht fehlen: Der Kronleuchter hängt edel vom Zelt hinunter. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Auch hier darf die Dekoration nicht fehlen: Der Kronleuchter hängt edel vom Zelt hinunter. SRF

Bild 3 von 4. Hier ist es warm: Die Leitenden lesen den Kindern am Abend Gedichte am Lagerfeuer vor. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Hier ist es warm: Die Leitenden lesen den Kindern am Abend Gedichte am Lagerfeuer vor. SRF

Bild 4 von 4. Auch Abwaschen muss sein: Dafür stehen Becken mit Seifenwasser bereit. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Auch Abwaschen muss sein: Dafür stehen Becken mit Seifenwasser bereit. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Jules, Marie und Luana verabschieden sich vom Lagerplatz und fahren mit dem Tram Richtung Innenstadt. Während des Lagers besuchen die Kinder nämlich unterschiedliche Kurse. In der Stadt erwartet sie ein ganz besonderer Ort: Ihr Mini Pop-up Wochenkurs! In diesem Wochenkurs lernen die Kinder, wie Gäste bedient werden und sie bereiten verschiedene Lebensmittel vor, um am Pop-up Kiosk zu verkaufen. Und am Mittwoch können sie ihren Gästen dann sogar ihre eigenen Burger servieren.

Der Wochenkurs findet in einem grossen hellen Raum mit vielen Tischen und einer Theke statt. Jules und Marie werden beim Abpacken von Süssigkeiten-Säckli gebraucht. Insgesamt 20 Säckli müssen sie abpacken.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Wichtig in einem Restaurant: Zuerst gründlich die Hände waschen. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Wichtig in einem Restaurant: Zuerst gründlich die Hände waschen. SRF

Bild 2 von 5. Jules und Marie sind fleissig: Sie helfen einander die Gummibärchen abzufüllen. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Jules und Marie sind fleissig: Sie helfen einander die Gummibärchen abzufüllen. SRF

Bild 3 von 5. Ob Jules und Marie wirklich Süssigkeiten mögen? Das interessiert auch Luana. Die Antwort hörst du im Podcast. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Ob Jules und Marie wirklich Süssigkeiten mögen? Das interessiert auch Luana. Die Antwort hörst du im Podcast. SRF

Bild 4 von 5. Saure Würmer, Gummibärchen und Gummi-Schlangen: Es hat Süssigkeiten soweit das Auge reicht. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Saure Würmer, Gummibärchen und Gummi-Schlangen: Es hat Süssigkeiten soweit das Auge reicht. SRF

Bild 5 von 5. Und voilà: 20 Säckli sind gefüllt. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Und voilà: 20 Säckli sind gefüllt. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Schon kommt die nächste Aufgabe auf sie zu: Ein Mixer brummt, leere Zucker-Packungen liegen herum und halbierte Aprikosen häufen sich. Die Kinder bereiten drei verschiedene Eisteekonzentrate vor. Es gibt Aprikosen-, Hibiskus- und sogar Basilikum-Eistee. Nach dem Mixen wird der Eistee sorgfältig in Flaschen abgefüllt. Und das Beste: Die fleissigen Kinder sind die Ersten, die die Eisteesorten probieren dürfen und zwar in Slushy Form!

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Aprikosen, Zitronensaft und Zucker: Alles was man braucht, um Eistee herzustellen. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Aprikosen, Zitronensaft und Zucker: Alles was man braucht, um Eistee herzustellen. SRF

Bild 2 von 5. Der Mixer brummt: Eine grosse Ladung Aprikosen und Zucker werden püriert. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Der Mixer brummt: Eine grosse Ladung Aprikosen und Zucker werden püriert. SRF

Bild 3 von 5. Achtung flüssig und heiss: Vorsichtig wird das Eisteekonzentrat abgefüllt. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Achtung flüssig und heiss: Vorsichtig wird das Eisteekonzentrat abgefüllt. SRF

Bild 4 von 5. Kursleiterin Kristina hilft Jules beim Limetten schneiden. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Kursleiterin Kristina hilft Jules beim Limetten schneiden. SRF

Bild 5 von 5. Marie und Jules dekorieren die gefrorenen Getränke vorsichtig mit Gurke, Orange und Johannisbeeren. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Marie und Jules dekorieren die gefrorenen Getränke vorsichtig mit Gurke, Orange und Johannisbeeren. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Es ist etwas kalt», sagt Jules, nachdem er den Slushy probiert hat. «Vielleicht können wir es in der Mikrowelle wärmen», schlägt er vor und lacht.

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Marie findet den Slushy super. Für Jules ist er etwas zu kalt. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Marie findet den Slushy super. Für Jules ist er etwas zu kalt. SRF

Bild 2 von 2. Wow! Die Slushy Dekoration lässt alle staunen. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Wow! Die Slushy Dekoration lässt alle staunen. SRF __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Slushies sind ausgetrunken, alle Süssigkeiten-Säckli sind abgepackt und die Eistee-Flaschen stehen bereit um am Mittwoch serviert zu werden. Und auch Luana bedankt sich mit einem letzten Schluck bei Jules und Marie und verabschiedet sich vom Lageralltag.