Neue Sprache, neue Freunde und ein neues Zuhause: Mateo ist vor dreieinhalb Jahren in die Schweiz geflüchtet. Er kommt aus der Ukraine und musste aufgrund des Krieges sein Zuhause verlassen. Mitgenommen hat er nur seinen Rucksack, seine Kuscheltiere und seinen Hund. Wie es ihm heute geht, erfährst du in deinen «SRF Kids News»:
Noch mehr knifflige Fragen?
Lust auf mehr Rätselspass? Dann mach live im Radio mit! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.