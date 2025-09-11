In einem Krieg wird viel gekämpft und geschossen. Doch manchmal entscheiden sich die gegnerischen Seiten, eine Pause vom Kämpfen zu machen. Wie nennt man so eine Pause im Krieg? Und wie heisst es, wenn der Krieg ganz vorbei ist? Zeig uns dein Wissen im Quiz zu den «SRF Kids News»!

Neue Sprache, neue Freunde und ein neues Zuhause: Mateo ist vor dreieinhalb Jahren in die Schweiz geflüchtet. Er kommt aus der Ukraine und musste aufgrund des Krieges sein Zuhause verlassen. Mitgenommen hat er nur seinen Rucksack, seine Kuscheltiere und seinen Hund. Wie es ihm heute geht, erfährst du in deinen «SRF Kids News»:

