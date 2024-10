Wenn man von den Konflikten im Nahen Osten hört, ist oft Israel daran beteiligt. Aber warum gibt es dort schon so lange Streit? Um das zu verstehen, müssen wir weit in die Geschichte zurückblicken.

Das Wichtigste in Kürze Box aufklappen Box zuklappen Die Hamas – eine Gruppe im Nahen Osten, die ihre Ziele mit Waffen erreichen möchte – hat am Samstag, 7. Oktober 2023, das Land Israel angegriffen.

Israel reagierte mit Angriffen auf die palästinensischen Gebiete, wo die Hamas an der Macht ist. Der Konflikt dauert bis heute an.

Es gibt auf beiden Seiten viel Leid, Angst, Verletzte und Tote.

Im Herbst 2024 hat sich der Streit auch auf das Land Libanon und den Iran ausgeweitet.

Wieso gibt es schon so lange so heftigen Streit?

Vor vielen hundert Jahren lebten Jüdinnen und Juden in verschiedenen Ländern, vor allem in Europa. Dort wurden sie oft schlecht behandelt und hatten weniger Rechte als andere Menschen. Viele Juden und Jüdinnen träumten davon, ein eigenes Land zu haben, in dem sie sicher leben können.

02:24 Video Nahostkonflikt: So hat es angefangen Aus SRF Kids News vom 26.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

Verfolgung der Jüdinnen und Juden im 2. Weltkrieg

Während des 2. Weltkriegs (1939 bis 1945) wurde dieser Hass auf Juden und Jüdinnen noch schlimmer. Viele Menschen in Europa verfolgten sie, und etwa 6 Millionen Juden und Jüdinnen wurden ermordet. Das nennt man den Holocaust. Bestimmt erfährst du von diesem traurigen Thema in deinem Geschichtsunterricht.

Nach dem 2. Weltkrieg besprachen sich Politikerinnen und Politiker aus der ganzen Welt und sie handelten. Sie meinten, es soll im Gebiet des Nahen Ostens einen neuen jüdischen Staat (Israel) geben, wo sich Jüdinnen und Juden wohl fühlen können. Diese Region hat für Jüdinnen und Juden eine besondere Bedeutung, da dort ihre Religion entstanden ist. Schon vor und während dem 2. Weltkrieg sind viele in diese Region geflüchtet.

Der neue Staat Israel

Allerdings lebten in diesem Gebiet bereits viele andere Menschen, vor allem Palästinenser:innen. Es wurde darum beschlossen, das Gebiet zu teilen – und zwar in einen israelischen Staat und in einen palästinensischen Staat. Die Jüdinnen und Juden fanden das gut und gründeten im Jahr 1948 den Staat Israel. Die Palästinenser:innen und andere arabische Staaten in der Nähe waren aber dagegen. Direkt nach der Gründung griffen darum mehrere arabische Länder Israel an. Israel gewann diesen Krieg und eroberte auch Gebiete, die bei der Aufteilung durch die Politiker:innen eigentlich Palästina gehört hätten. Viele Palästinenser:innen mussten nach diesem Krieg ihre Häuser verlassen und fliehen. Sie zogen in den Gazastreifen, ins Westjordanland oder in andere arabische Staaten.

Streit um das Land: Wem gehört es?

03:08 Video Was ist der Nahostkonflikt? Aus SRF Kids News vom 13.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 8 Sekunden.

Das ist vor über 70 Jahren passiert und seit dem gibt es immer wieder Streit und brutale Kämpfe zwischen den Menschen aus Israel und den Menschen aus Palästina. Beide Seiten wollen das gleiche Land für sich beanspruchen, und es ist schwer, eine Lösung zu finden. Viele Menschen haben versucht, den Streit zu beenden, aber bisher gibt es immer noch Konflikte. Diesen langanhaltenden Streit nennt man den Nahostkonflikt.

Legende: Menschen auf beiden Seiten müssen in Angst leben. Israel greift hier im Gazastreifen an. Keystone