Die Stadt Zürich wird zum Filmset: Während zwei Tagen wird rund um den Röntgenplatz getanzt, gelacht und gefilmt. Was nicht fehlen darf: eine grosse Menge Seifenblasen. Es vergeht kaum eine Minute, in der die Seifenblasenmaschine keine bunten Blasen herauswindet. Auch Sängerin Dana hat die eine oder andere Blase ins Gesicht bekommen.
Bist auch du bereit, dein Tanzbein zu schwingen?
- Dana singt und tanzt das Lied für #SayHi 2025.
- Der Song und das Tanztutorial sind ab dem 29. September 2025 online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids.
- Hast du Lust mitzutanzen? Schick uns dein Video bis am 16. November 2025.
Bild 1 von 7. Hoch hinaus! Sogar die Hebefiguren brauchen «Superchräft». Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig.
Bild 2 von 7. Das Outfit, die Frisur und das Makeup stehen. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig.
Bild 3 von 7. Seifenblasen schweben überall umher. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Bild 4 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig.
Bild 5 von 7. Über hundert Kinder tanzen zum Finale des #SayHi-Songs. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Bild 6 von 7. Eine Foto-Session darf auch nicht fehlen. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig.
Bild 7 von 7. Schritt für Schritt tanzen sich die Kinder durch die Choreografie. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Der Tanz zum diesjährigen #SayHi-Song feiert, was uns alle besonders macht. Jeder und jede bringt etwas Einzigartiges mit – egal ob leise, laut, gross oder klein. Verschieden sein ist unsere «Superchraft». Der Refrain des Liedes bleibt hängen und kaum jemand am Dreh bleibt ruhig stehen, wenn der Song von Dana läuft.
Es wird getanzt, getanzt – und nochmal getanzt!
Ob Hiphop, Ballett, Jazz oder tamilischer Volkstanz – an diesen zwei Drehtagen treffen verschiedene Stile aufeinander. Besonders die Kinder der New Dance Academy aus Bern bringen nicht nur Leidenschaft mit, sondern jede Menge Energie. Und die brauchen sie: Dieselben Szenen werden mehrmals gedreht, damit im finalen Video jeder Schritt und jede Seifenblase perfekt sitzt.
Bild 1 von 3. Und Jump! Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Bild 2 von 3. 1,2,3 – los! Auch Moderatorin Anna ist bereit für #SayHi 2025. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig.
Bild 3 von 3. Hier wird in einem schönen Weg mit Bäumen gedreht. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Aber nicht nur die Tänzer:innen geben alles – auch die Filmcrew kommt ins Schwitzen. Schwere Kameras, enge Zeitpläne und wechselnde Lichtverhältnisse fordern die Kameraleute immer wieder aufs Neue heraus.
Bild 1 von 6. Die Kameras sind gross und schwer. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Bild 2 von 6. Für jede Kamera gibt es einen eigenen Bildschirm. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Bild 3 von 6. Klein und gross: Jede Seifenblase ist einzigartig. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Bild 4 von 6. Interessante Mitfahrtgelegenheit: Kameramann Johan wird auf einem Wagen gestossen. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler.
Bild 5 von 6. Hiphop meets Ballett. Bildquelle: SRF Kids / Florence Altofer.
Bild 6 von 6. Juhuu, das Video ist im Kasten! Bildquelle: SRF Kids / Florence Altofer.
Das ist #SayHi
#SayHi ist die Tanzaktion für Kinder, die für Freundschaft und gegen Mobbing steht.
Jedes Jahr erscheint ein neuer Song. Dazu gibt es einen passenden Tanz, den alle mithilfe eines Tanztutorials erlernen können.
Und DU kannst auch mitmachen: Sende uns dein Tanzvideo zu und mit etwas Glück findest du dein Video auf der Website von SRF Kids.
Ob in der Schulklasse, zuhause oder mit den besten Freund:innen: Spass ist garantiert mit #SayHi!