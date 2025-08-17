Das Wichtigste in Kürze
- Dana singt und tanzt das Lied für #SayHi 2025.
- Der Song und das Tanztutorial sind ab dem 29. September 2025 online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids.
- Hast du Lust mitzutanzen? Schick uns dein Video bis am 16. November 2025.
Jetzt ist es raus: Dana ist die Sängerin der schweizweiten Anti-Mobbing-Kampagne #SayHi 2025. Für die Sängerin aus Biel ist #SayHi ein Herzensprojekt. «Genau ein solches Projekt hätte ich mir gewünscht, als ich in der Schule war», sagt sie.
Das Motto dieses Jahr: Wir sind alle einzigartig – egal ob leise, laut, gross oder klein. Verschieden sein ist unsere «Superchraft». Und zum richtig «gluschtig» machen, hör doch jetzt schon in den Song rein:
«Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht hineingepasst habe. Deshalb ist es für mich ein besonderes Anliegen, in dieser Rolle zu den Kindern zu sprechen und diese Message mitzutragen», sagt Dana zu Anna.
Zum 5. Mal tanzen Kinder in der ganzen Schweiz gegen Mobbing und für die Freundschaft. Kennst du die Songs der letzten Jahre wie «Boom Shaka Laka» oder «Mier flüged los»? Hier findest du die Videos der #SayHi Lieder der vergangenen Jahre:
Das ist #SayHi
#SayHi ist die Tanzaktion für Kinder, die für Freundschaft und gegen Mobbing steht.
Jedes Jahr erscheint ein neuer Song. Dazu gibt es einen passenden Tanz, den alle mithilfe eines Tanztutorials erlernen können.
Und DU kannst auch mitmachen: Sende uns dein Tanzvideo zu und mit etwas Glück findest du dein Video auf der Website von SRF Kids.
Ob in der Schulklasse, zuhause oder mit den besten Freund:innen: Spass ist garantiert mit #SayHi!