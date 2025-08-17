#SayHi geht in die nächste Runde! Hier erfährst du, mit wessen Musik du bald wieder für Freundschaft und gegen Mobbing tanzen kannst! Und du kannst jetzt schon in den Song reinhören...

Dana: «So ein Projekt hätte ich mir als Kind gewünscht.»

Dana singt und tanzt das Lied für #SayHi 2025.

Der Song und das Tanztutorial sind ab dem 29. September 2025 online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids.

Hast du Lust mitzutanzen? Schick uns dein Video bis am 16. November 2025.

Jetzt ist es raus: Dana ist die Sängerin der schweizweiten Anti-Mobbing-Kampagne #SayHi 2025. Für die Sängerin aus Biel ist #SayHi ein Herzensprojekt. «Genau ein solches Projekt hätte ich mir gewünscht, als ich in der Schule war», sagt sie.

Legende: Dana singt eigentlich Lieder auf Englisch. Für #SayHi wechselt sie aber ins Schweizerdeutsche. SRF Kids

Das Motto dieses Jahr: Wir sind alle einzigartig – egal ob leise, laut, gross oder klein. Verschieden sein ist unsere «Superchraft». Und zum richtig «gluschtig» machen, hör doch jetzt schon in den Song rein:

«Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht hineingepasst habe. Deshalb ist es für mich ein besonderes Anliegen, in dieser Rolle zu den Kindern zu sprechen und diese Message mitzutragen», sagt Dana zu Anna.

Legende: Fleissig am Arbeiten: Dana zeigt SRF Kids Moderatorin Anna das #SayHi 2025 Lied. SRF Kids

