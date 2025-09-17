Gute Laune, wahre Superkräfte und coole Dance Moves: Das erwartet dich demnächst im Videoclip vom #SayHi Song 2025. Wir blicken hinter die Kulissen des Videodrehs und verraten dir, welche farbigen Blasen immer wieder vorkommen.

Blicke hinter die Kamera: So entstand das Video zu «Superchräft»

Legende: Klappe zu und los geht's! SRF Kids / Fabienne Troxler

Die Stadt Zürich wird zum Filmset: Während zwei Tagen wird rund um den Röntgenplatz getanzt, gelacht und gefilmt. Was nicht fehlen darf: eine grosse Menge Seifenblasen. Es vergeht kaum eine Minute, in der die Seifenblasenmaschine keine bunten Blasen herauswindet. Auch Sängerin Dana hat die eine oder andere Blase ins Gesicht bekommen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Hoch hinaus! Sogar die Hebefiguren brauchen «Superchräft». Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig. 1 / 7 Legende: Hoch hinaus! Sogar die Hebefiguren brauchen «Superchräft». SRF Kids / Anna Zöllig

Bild 2 von 7. Das Outfit, die Frisur und das Makeup stehen. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig. 2 / 7 Legende: Das Outfit, die Frisur und das Makeup stehen. SRF Kids / Anna Zöllig

Bild 3 von 7. Seifenblasen schweben überall umher. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 7 Legende: Seifenblasen schweben überall umher. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 4 von 7. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig. 4 / 7 Legende: SRF Kids / Anna Zöllig

Bild 5 von 7. Über hundert Kinder tanzen zum Finale des #SayHi-Songs. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 5 / 7 Legende: Über hundert Kinder tanzen zum Finale des #SayHi-Songs. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 6 von 7. Eine Foto-Session darf auch nicht fehlen. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig. 6 / 7 Legende: Eine Foto-Session darf auch nicht fehlen. SRF Kids / Anna Zöllig

Bild 7 von 7. Schritt für Schritt tanzen sich die Kinder durch die Choreografie. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 7 / 7 Legende: Schritt für Schritt tanzen sich die Kinder durch die Choreografie. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Tanz zum diesjährigen #SayHi-Song feiert, was uns alle besonders macht. Jeder und jede bringt etwas Einzigartiges mit – egal ob leise, laut, gross oder klein. Verschieden sein ist unsere «Superchraft». Der Refrain des Liedes bleibt hängen und kaum jemand am Dreh bleibt ruhig stehen, wenn der Song von Dana läuft.

Es wird getanzt, getanzt – und nochmal getanzt!

Ob Hiphop, Ballett, Jazz oder tamilischer Volkstanz – an diesen zwei Drehtagen treffen verschiedene Stile aufeinander. Besonders die Kinder der New Dance Academy aus Bern bringen nicht nur Leidenschaft mit, sondern jede Menge Energie. Und die brauchen sie: Dieselben Szenen werden mehrmals gedreht, damit im finalen Video jeder Schritt und jede Seifenblase perfekt sitzt.

Bist auch du bereit, dein Tanzbein zu schwingen? Box aufklappen Box zuklappen Dana singt und tanzt das Lied für #SayHi 2025 .

singt und tanzt das Lied für . Der Song und das Tanztutorial sind ab dem 29. September 2025 online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids.

und das sind ab dem online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids. Hast du Lust mitzutanzen? Schick uns dein Video bis am 16. November 2025.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Und Jump! Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 3 Legende: Und Jump! SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 3. 1,2,3 – los! Auch Moderatorin Anna ist bereit für #SayHi 2025. Bildquelle: SRF Kids / Anna Zöllig. 2 / 3 Legende: 1,2,3 – los! Auch Moderatorin Anna ist bereit für #SayHi 2025. SRF Kids / Anna Zöllig

Bild 3 von 3. Hier wird in einem schönen Weg mit Bäumen gedreht. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 3 Legende: Hier wird in einem schönen Weg mit Bäumen gedreht. SRF Kids / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Aber nicht nur die Tänzer:innen geben alles – auch die Filmcrew kommt ins Schwitzen. Schwere Kameras, enge Zeitpläne und wechselnde Lichtverhältnisse fordern die Kameraleute immer wieder aufs Neue heraus.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die Kameras sind gross und schwer. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 1 / 6 Legende: Die Kameras sind gross und schwer. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 2 von 6. Für jede Kamera gibt es einen eigenen Bildschirm. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 2 / 6 Legende: Für jede Kamera gibt es einen eigenen Bildschirm. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 3 von 6. Klein und gross: Jede Seifenblase ist einzigartig. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 3 / 6 Legende: Klein und gross: Jede Seifenblase ist einzigartig. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 4 von 6. Interessante Mitfahrtgelegenheit: Kameramann Johan wird auf einem Wagen gestossen. Bildquelle: SRF Kids / Fabienne Troxler. 4 / 6 Legende: Interessante Mitfahrtgelegenheit: Kameramann Johan wird auf einem Wagen gestossen. SRF Kids / Fabienne Troxler

Bild 5 von 6. Hiphop meets Ballett. Bildquelle: SRF Kids / Florence Altofer. 5 / 6 Legende: Hiphop meets Ballett. SRF Kids / Florence Altofer

Bild 6 von 6. Juhuu, das Video ist im Kasten! Bildquelle: SRF Kids / Florence Altofer. 6 / 6 Legende: Juhuu, das Video ist im Kasten! SRF Kids / Florence Altofer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.