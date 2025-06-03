«Alle anders, alle stark»: Das ist das Motto des #SayHi-Songs 2025. Die Tanzaktion findet zum 5. Mal statt. Das sind die Eckdaten!

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

#SayHi! geht in die nächste Runde: Auch 2025 tanzen Kinder in der ganzen Schweiz gegen Mobbing und für Freundschaft. Dana ist die diesjährige Sängerin der schweizweiten Anti-Mobbing-Kampagne. Der Song «Superchräft» feiert die Vielfalt aller Stärken und Talente in einer Gruppe.

Legende: Dana ist die Sängerin von #SayHi 2025 Die Musikerin aus Biel war SRF Best Talent 2022. Sie freut sich auf die Tanzaktion und den Song «Superchräft». Dafür singt sie ausnahmsweise auch nicht auf Englisch, sondern auf Schweizerdeutsch. SRF

Teilnahme mit Ihrer Klasse

Hier sind die Eckdaten zum Mitmachen:

SRF Kids stellt den Videoclip zu #SayHi 2025 und das dazugehörige Tanztutorial am 29. September 2025 online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids. Für die Vertiefung des Themas wird SRF school auch dieses Jahr vielfältiges Unterrichtsmaterial anbieten.

online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids. Für die Vertiefung des Themas wird SRF school auch dieses Jahr vielfältiges Unterrichtsmaterial anbieten. Ab diesem Zeitpunkt können Sie den Tanz mithilfe des Tanztutorials mit Ihrer Klasse üben. Den Tanz können Sie filmen und das Video via srfkids.ch bis zum 16. November 2025 einschicken. Aus den eingesendeten Videos schneiden wir einen neuen Videoclip zusammen voller tanzender Kinder. Wir freuen uns auf jetzt schon auf die tollen Videos.

Seit 2021 ist SRF Kids Teil dieses jährlichen Projekts, bei dem Kinder gemeinsam einen Tanz einstudieren. Berühmte Schweizer Sängerinnen und Sänger wie Stefanie Heinzmann, Luca Hänni, Remo Forrer, Nicky B Fly und Nickless haben in den vergangenen Jahren den Song performt.

Diese Sänger:innen waren bisher dabei

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Tausende Kinder tanzen bei #SayHi! 2021 zum Song «Dynamit» von Stefanie Heinzmann. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Tausende Kinder tanzen bei #SayHi! 2021 zum Song «Dynamit» von Stefanie Heinzmann. SRF

Bild 2 von 4. Für #SayHi! 2022 singt und tanzt Luca Hänni mit Kindern aus der ganzen Schweiz zum Lied «I bi da für di». Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Für #SayHi! 2022 singt und tanzt Luca Hänni mit Kindern aus der ganzen Schweiz zum Lied «I bi da für di». SRF

Bild 3 von 4. Mit dem Lied «Mier flüged los» lädt Remo Forrer für #SayHi! 2023 die Kinder ein, sich gegenseitig zu unterstützen. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Mit dem Lied «Mier flüged los» lädt Remo Forrer für #SayHi! 2023 die Kinder ein, sich gegenseitig zu unterstützen. SRF

Bild 4 von 4. Nicky B Fly und Nickless singen den Song «Boom Shaka Laka!» für #SayHi! 2024. Ihre Kernbotschaft: «Mer hebet zäme». Bildquelle: Miriam Künzli / SRF. 4 / 4 Legende: Nicky B Fly und Nickless singen den Song «Boom Shaka Laka!» für #SayHi! 2024. Ihre Kernbotschaft: «Mer hebet zäme». Miriam Künzli / SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am 13. und 14. September 2025 wurde ein Teil der Stadt Zürich zum Filmset. Die Sängerin Dana, vier Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen und weitere Kinder tanzten zum Song «Superchräft» auf dem Röntgenplatz. Hier ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen.

Behind The Scenes beim Video Dreh 2025

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Dana singt den diesjährigen #SayHi Song «Superchräft». Bildquelle: SRF KIDS / Anna Zöllig. 1 / 7 Legende: Dana singt den diesjährigen #SayHi Song «Superchräft». SRF KIDS / Anna Zöllig

Bild 2 von 7. Viele Tänzerinnen und Tänzer machen auf dem Röntgenplatz Stimmung. Bildquelle: SRF KIDS / Anna Zöllig. 2 / 7 Legende: Viele Tänzerinnen und Tänzer machen auf dem Röntgenplatz Stimmung. SRF KIDS / Anna Zöllig

Bild 3 von 7. Das Thema «Superchräft» zeigt sich in der Choreografie immer wieder. Bildquelle: SRF KIDS / Anna Zöllig. 3 / 7 Legende: Das Thema «Superchräft» zeigt sich in der Choreografie immer wieder. SRF KIDS / Anna Zöllig

Bild 4 von 7. Kira tanzt an einer Tramstation und wird von anderen wartenden Personen bewundert. Bildquelle: SRF KIDS / Fabienne Troxler. 4 / 7 Legende: Kira tanzt an einer Tramstation und wird von anderen wartenden Personen bewundert. SRF KIDS / Fabienne Troxler

Bild 5 von 7. Advait erzählt eine Geschichte in einem traditionellen indischen Tanzstil. Bildquelle: SRF KIDS / Katja Imfeld. 5 / 7 Legende: Advait erzählt eine Geschichte in einem traditionellen indischen Tanzstil. SRF KIDS / Katja Imfeld

Bild 6 von 7. Yara und Noah erzählen mit ihrem Tanz eine Geschichte im Skatepark. Noah als cooler Hiphopper ist überrascht von Yara, die Ballett tanzt. Bildquelle: SRF KIDS / Florence Altorfer. 6 / 7 Legende: Yara und Noah erzählen mit ihrem Tanz eine Geschichte im Skatepark. Noah als cooler Hiphopper ist überrascht von Yara, die Ballett tanzt. SRF KIDS / Florence Altorfer

Bild 7 von 7. Die Aufnahmen sind im Kasten! Bildquelle: SRF KIDS / Fabienne Troxler. 7 / 7 Legende: Die Aufnahmen sind im Kasten! SRF KIDS / Fabienne Troxler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.