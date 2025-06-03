#SayHi! geht in die nächste Runde: Auch 2025 tanzen Kinder in der ganzen Schweiz gegen Mobbing und für Freundschaft. Dana ist die diesjährige Sängerin der schweizweiten Anti-Mobbing-Kampagne. Der Song «Superchräft» feiert die Vielfalt aller Stärken und Talente in einer Gruppe.
Teilnahme mit Ihrer Klasse
Hier sind die Eckdaten zum Mitmachen:
- SRF Kids stellt den Videoclip zu #SayHi 2025 und das dazugehörige Tanztutorial am 29. September 2025 online – auf dem YouTube-Kanal und auf der Website von SRF Kids. Für die Vertiefung des Themas wird SRF school auch dieses Jahr vielfältiges Unterrichtsmaterial anbieten.
- Ab diesem Zeitpunkt können Sie den Tanz mithilfe des Tanztutorials mit Ihrer Klasse üben. Den Tanz können Sie filmen und das Video via srfkids.ch bis zum 16. November 2025 einschicken. Aus den eingesendeten Videos schneiden wir einen neuen Videoclip zusammen voller tanzender Kinder. Wir freuen uns auf jetzt schon auf die tollen Videos.
Seit 2021 ist SRF Kids Teil dieses jährlichen Projekts, bei dem Kinder gemeinsam einen Tanz einstudieren. Berühmte Schweizer Sängerinnen und Sänger wie Stefanie Heinzmann, Luca Hänni, Remo Forrer, Nicky B Fly und Nickless haben in den vergangenen Jahren den Song performt.
Diese Sänger:innen waren bisher dabei
Bild 1 von 4. Tausende Kinder tanzen bei #SayHi! 2021 zum Song «Dynamit» von Stefanie Heinzmann. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 4. Für #SayHi! 2022 singt und tanzt Luca Hänni mit Kindern aus der ganzen Schweiz zum Lied «I bi da für di». Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 4. Mit dem Lied «Mier flüged los» lädt Remo Forrer für #SayHi! 2023 die Kinder ein, sich gegenseitig zu unterstützen. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 4. Nicky B Fly und Nickless singen den Song «Boom Shaka Laka!» für #SayHi! 2024. Ihre Kernbotschaft: «Mer hebet zäme». Bildquelle: Miriam Künzli / SRF.
Am 13. und 14. September 2025 wurde ein Teil der Stadt Zürich zum Filmset. Die Sängerin Dana, vier Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen und weitere Kinder tanzten zum Song «Superchräft» auf dem Röntgenplatz. Hier ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen.
Behind The Scenes beim Video Dreh 2025
Bild 1 von 7. Dana singt den diesjährigen #SayHi Song «Superchräft». Bildquelle: SRF KIDS / Anna Zöllig.
Bild 2 von 7. Viele Tänzerinnen und Tänzer machen auf dem Röntgenplatz Stimmung. Bildquelle: SRF KIDS / Anna Zöllig.
Bild 3 von 7. Das Thema «Superchräft» zeigt sich in der Choreografie immer wieder. Bildquelle: SRF KIDS / Anna Zöllig.
Bild 4 von 7. Kira tanzt an einer Tramstation und wird von anderen wartenden Personen bewundert. Bildquelle: SRF KIDS / Fabienne Troxler.
Bild 5 von 7. Advait erzählt eine Geschichte in einem traditionellen indischen Tanzstil. Bildquelle: SRF KIDS / Katja Imfeld.
Bild 6 von 7. Yara und Noah erzählen mit ihrem Tanz eine Geschichte im Skatepark. Noah als cooler Hiphopper ist überrascht von Yara, die Ballett tanzt. Bildquelle: SRF KIDS / Florence Altorfer.
Bild 7 von 7. Die Aufnahmen sind im Kasten! Bildquelle: SRF KIDS / Fabienne Troxler.
Was ist #SayHi?
#SayHi ist eine Tanzaktion für Kinder, die für Freundschaft und gegen Mobbing steht.
Jedes Jahr erscheint ein neuer Song. Dazu gibt es einen passenden Tanz, den alle mithilfe eines Tanztutorials lernen können. Ob in der Schulklasse, zuhause oder mit den besten Freund:innen: Spass garantiert mit #SayHi!