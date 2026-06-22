Bald ist es wieder so weit: Tanz auch du dieses Jahr für Freundschaft und gegen Mobbing! #SayHi 2026 kommt dieses Jahr früher als sonst, und das mit einem richtig coolen Act!

Um das geht es bei #SayHi 2026

Dieses Jahr wird #SayHi besonders: ILKO (14) singt den Song «Alli zäme». Unter dem Motto «Zusammen – über alle Grenzen» zeigen wir, wie wichtig es ist, dass alle dazugehören. Egal woher du kommst oder welche Sprache du sprichst.

Das Wichtigste in Kürze Box aufklappen Box zuklappen ILKO singt und tanzt den #SayHi-Song 2026.

singt und tanzt den #SayHi-Song 2026. Das Musikvideo und das Tanztutorial sind ab Montag, 17. August 2026, auf der Webseite von SRF Kids und unserem YouTube-Kanal online.

und das sind ab auf der von SRF Kids und unserem online. Tanz mit und schick uns dein Tanzvideo bis Sonntag, 27. September 2026.

#SayHi 2026 mit einem jungen Künstler

ILKO weiss, wie sich Ausgrenzung und Mobbing anfühlen. Als er vor wenigen Jahren aus der Ukraine in die Schweiz kommt, spricht er kein Deutsch und wird ausgegrenzt. Oft fühlt er sich einsam.

Das war sehr schwierig. Andere Kinder beleidigten mich und machten doofe Sprüche über mein Herkunftsland.

ILKO: Junger Mann mit viel Talent Box aufklappen Box zuklappen ILKO ist 14 Jahre alt und stammt ursprünglich aus der Ukraine .

und stammt ursprünglich aus der . Er lebt seit fünf Jahren in der Schweiz.

in der Schweiz. Er liebt es, Musik zu machen, und hat bereits sechs eigene Songs : «One Step at a Time», «Turn It Up», «Unfollowed», «Faster Than Light», «I Never Lose» und «Hold the Light».

: «One Step at a Time», «Turn It Up», «Unfollowed», «Faster Than Light», «I Never Lose» und «Hold the Light». 2025 erreicht er beim internationalen Nachwuchswettbewerb Sanremo Junior den hervorragenden 2. Platz.

den hervorragenden 2. Platz. 2025 gewinnt er den Kleinen Prix Walo in der Kategorie Gesang. Ein wichtiger Preis im Schweizer Showbusiness.

in der Kategorie Gesang. Ein wichtiger Preis im Schweizer Showbusiness. 2026 schafft er es in der bekannten deutschen Fernsehshow «The Voice Kids» sogar bis ins Finale!

sogar bis ins Finale! Neben Singen tanzt ILKO sehr gerne und spielt im Fussballclub.

In der Zwischenzeit hat ILKO in der Schweiz viele neue Freund:innen gefunden. Er nutzt seine Musik, um anderen Mut zu machen.

Wir alle verstehen die Sprache der Musik. Und genau darum geht’s in meinem #SayHi-Song «Alli zäme». Durch Musik und Tanz finden wir zueinander

Legende: ILKOs Lieder sind auf Englisch. Für #SayHi 2026 singt er zum ersten Mal auf Schweizerdeutsch! SRF Kids / Sara Siccoli

Legende: Im Tonstudio schaut ihm SRF Kids Moderatorin Anna über die Schulter. SRF Kids / Sara Siccoli

Mach mit!

Bereits zum sechsten Mal ist SRF Kids Teil von #SayHi. 2021 mit dem Song «Dynamit» von Stefanie Heinzmann, 2022 mit «I bi da für di» von Luca Hänni, 2023 mit «Mier flüged los» von Remo Forrer, 2024 mit «Boom Shaka Laka» von Nicky B Fly und Nickless und 2025 mit «Superchräft» von Dana. Und dieses Jahr mit ILKO!

Legende: Den Song kriegt Anna nun nicht mehr aus ihrem Kopf – Achtung: Ohrwurm-Gefahr! SRF Kids / Sara Siccoli

Am Montag, 17. August 2026 geht es los! An dem Tag veröffentlichen wir das Musikvideo mit dem Song von ILKO und ein Video, in dem dir alle Tanzschritte erklärt werden. Dann kannst du selber den Tanz lernen und uns dein eigenes Video einsenden – bis Sonntag, 27. September 2026.

Mach mit und zeig zusammen mit anderen Kindern: Wir halten zusammen! 💛