Beim Eurovision School Song Contest (ESSC) messen sich die besten Schulbands der Schweiz. Die Jury – darunter auch zwei Kinderreporter:innen – hat lange darüber diskutiert, wer die vier Finalbands sein werden. Wie war es, diese Entscheidung zu treffen?

Es war keine leichte Aufgabe, der sich die Jury stellen musste: Aus insgesamt 20 Schulbands mussten sie sich auf vier Finalbands einigen. Diese treten dann am Mittwoch, 13. Mai 2026, in der Live-Stage von SRF in Zürich auf. Mehr Infos zum ESSC findest du hier.

Legende: Sie entscheiden mit beim ESSC: Emma (9) und Arthur (10) SRF

In der Jury sitzen neben Moderatorin Anna, Sänger Nickless, VJ Roman und Radiofrau Chrigi auch zwei SRF Kids Kinderreporter:innen: Emma (9) und Arthur (10). Ihnen und Sänger Nickless haben wir ein paar Fragen gestellt:

War es schwierig, als Jurymitglied im Einsatz zu sein? «Ja, es war wirklich schwierig zu bewerten und zu entscheiden, wer weiterkommt», sagt Kinderreporter Arthur. «Wichtig finde ich, dass sie zusammen funktionieren als Team. Und das haben sie alle gemacht.»

Ich habe auf kreative Details geachtet.

Worauf hast du bei den Bands geachtet? «Ich habe auf alle Kriterien geachtet, die uns in einem Katalog vorgegeben wurden. Aber ich habe auch auf kleine kreative Details geschaut», erzählt Kinderreporterin Emma. «Bei einer Gruppe fand ich es cool, dass sie alle ein Käppli getragen haben.» Auch Dinge wie ein kleines Fähnli an der Gitarre sind ihr aufgefallen.

Legende: Emma, Sänger Nickless und Arthur waren sich bei der Bandauswahl ziemlich einig. SRF

Was denkst du über den ESSC? Emma ist durch die Erfahrung als Jurymitglied inspiriert, auch irgendwann mal in einer Band zu spielen: «Wenn ich alt genug bin, kann ich dort auch mal mitmachen.»

Das Schönste beim ESSC finde ich zu sehen, was es für eine musikalische Vielfalt und Jugend in der Schweiz gibt

Habt ihr viel diskutiert über die Auswahl? «In vielen Punkten waren wir uns einig. Das hat mich sehr überrascht. Ich dachte, es geht mehr auseinander», sagt Sänger Nickless.

Und, auf was können wir uns freuen? «Das Schönste beim ESSC finde ich zu sehen, was es für eine musikalische Vielfalt und Jugend in der Schweiz gibt. Ich freue mich riesig darüber, und ich freue mich auch auf das Showcase», sagt er.

Dann freuen wir uns noch mehr auf diese Bands! Welche vier ausgewählt wurden, erfährst du am Donnerstag, 23. April 2026, auf srfkids.ch.