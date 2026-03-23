Sie heissen «Replay», «Special Guest», «Sua Chua» und «The Yellow Kangaroos»: Dank vieler Punkte von Jury und Publikum haben es diese vier Schulbands ins Finale geschafft. Unterstützt von Fans und Familie treten sie live vor der Jury an. Diese entscheidet nach einem stimmungsvollen Konzert in der SRF-Live-Stage: Die Band «Special Guest» aus dem Kanton Luzern gewinnt den ESSC 2026, yeah!
Der ESSC 2026 in Bildern
Bild 1 von 10. Anna Zöllig überreicht der Siegerband den Pokal. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 2 von 10. Die Bands geben alles auf der Bühne. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 3 von 10. Die Jury ist begeistert von den Auftritten. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 4 von 10. Zwei Stunden Konzert mit tollen Schulbands – der ESSC rockt! Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 5 von 10. Alle Bands performen live. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 6 von 10. Junge Musiktalente zeigen ihr Können. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 7 von 10. Die Band «Sua Chua» vor dem Auftritt. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 8 von 10. «The Yellow Kangaroos» backstage bei SRF. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 9 von 10. «Replay» hinter der Bühne des ESSC. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Bild 10 von 10. «Special Guest» vor dem Finale. Bildquelle: SRF / Noelle Guidon.
Host Anna Zöllig führt durch den Konzertabend und überreicht am Ende der Luzerner Schulband «Special Guest» den Pokal. Sie ist begeistert vom Event: «Es war hart für uns, aus diesen vier tollen Auftritten eine Siegerband zu küren. Und ein totaler Hühnerhaut-Moment. Am Schluss hat das Gesamtpaket entschieden. Aber am liebsten hätten wir alle auf Platz 1 gehabt.»
Die Siegerband gewinnt einen Auftritt bei «SRF 3 punkt CH». Alles rund um das ESSC-Finale gibt es in den «SRF Kids News» am Donnerstag, 21. Mai, ab 17 Uhr.
Die Jury des ESSC 2026 im Überblick
Bild 1 von 7. Gemeinsam entschieden. Von links nach rechts: Radiofrau Chrigi, Kinderreporter Arthur, Moderatorin Anna, Kinderreporterin Emma, Musiker Nickless und Produzent Roman. Nach dem Publikumsvoting vergeben sie die zweite Hälfte der Punkte für die Bands. Bildquelle: Lara Egli / SRF.
Bild 2 von 7. Juror Nickless . Der Musiker Nickless betitelt sich auch als «singender Schlagzeuger». Mit 14 Jahren gewann er mit seiner Teenieband einen Schweizer Contest... Bildquelle: ILT Music / Nickless.
Bild 3 von 7. ...umso mehr freut er sich deshalb, jetzt selbst als Juror junge Musiktalente zu fördern. Bildquelle: Lara Egli / SRF.
Bild 4 von 7. Jurorin Anna Zöllig. Die Moderatorin durfte die letztjährige Gewinnerband im Radiostudio von SRF 3 empfangen. Jetzt freut sie sich auf das Finale des ESSC 2026 und ist gespannt: Wer gewinnt? Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 7. Jurorin Chrigi Glanzmann. Die Radiofrau hat das Musikprogramm von Radio SRF Virus fest im Griff. Und: Als Gymnasiastin war Chrigi selbst als Sängerin in verschiedenen Schülerbands. Bei einem Austausch in Australien hat sie sogar bei einem Schulband-Contest mitgemacht und den 2. Platz belegt! Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 7. Juror Roman Lauer. Roman ist Produzent bei SRF school und bringt auch viel Musikerfahrung in die Jury mit. Mit seiner Band steht der Gitarrist nämlich regelmässig auf der Bühne. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 7. Jurorin Emma und Juror Arthur. Kinderreporterin Emma und Kinderreporter Arthur spielen beide mehrere Instrumente. Sie bringen an der Jurysitzung ihre Sicht ein: Welche Band punktet musikalisch? Wer zeigt sich kreativ? Bildquelle: Lara Egli / SRF.
Das war der Eurovision School Song Contest 2026
Nach einem Publikumsvoting und der Jurybewertung ist die Entscheidung gefallen: Mit diesen Videos schaffen es die vier Schulbands ins Finale.
Und auch ein grosses Dankeschön an alle anderen Schulbands, die mitgemacht haben. You all rock! Hier geht es nochmals zu allen Videos.
Der Eurovision School Song Contest ist eine Zusammenarbeit von SRF school und Radio SRF 3. Das Ziel ist, jungen Musikerinnen und Musikern eine Plattform zu geben. Die Kinder und Jugendlichen machen dabei mit Herzblut und Mut mit und sind unterstützt von ihren Schulen, Musikschulen und Lehrpersonen mit viel Herzblut und Engagement mit. Ein grosses Merci allen dafür.
