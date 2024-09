Magst du Schwingen? Dann hast du sicher den Co-Sieg von Fabio Hiltbrunner am Eidgenössischen Schwingfest in Appenzell miterlebt. Wusstest du, dass Fabio als 10-Jähriger für eine SRF Kids-Serie vor der Kamera stand?

So viel möchte ich dir schon mal verraten: Fabio wusste schon als Kind, was er wollte. Wenn er ein Schwing-Turnier gewann, wählte er wenn möglich immer ein Hase, oder «Chüngu», wie er es in so schönem Berner Dialekt sagt. Obwohl der Papa das nicht wollte. «Ich habe ja geschwungen, nicht er», sagt der damals 10-Jährige.

Audio Die 5. und 6.Klasse aus Appenzell erzählen über das Schwingen 03:13 min, aus SRF Kids im Radio vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Heute ist Fabio 19 Jahre alt und gehört nun zur Schwing-Elite. Ob die Preise wie die Hasen damals immer noch wichtig sind? «Früher standen tatsächlich die Preise im Vordergrund. Aber mittlerweile ist das Schwingen meine Leidenschaft. Ich schwinge einfach wahnsinnig gern und bin froh, dass ich das machen kann», sagt er in einem SRF-Interview.

