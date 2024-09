Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News», einen Radiobeitrag und einen Onlineartikel. Dieser Artikel, das oben angezeigte Video und der eingebaute Audiobeitrag sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Wir sind die 5./6. Kleinklasse aus dem Schulhaus Hofwies in Appenzell. Drei Tage lang setzen wir uns beim SRF Medien-Workshop ganz genau mit dem Schwingen auseinander. Für dieses Thema haben wir uns entschieden, weil am 8. September in Appenzell das Jubiläums-Schwingfest stattfindet. Es feiert das 125-jährige Bestehen des Eidgenössischen Schwingerverbandes. Im Appenzellerland ist das Schwingen sehr beliebt, bei uns in der Turnhalle gibt es sogar einen Schwingkeller!

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Audio Appenzell im Schwingfest-Fieber 03:13 min, aus SRF Kids im Radio vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Legende: Wie die Spitzenschwinger: Bevor ein Schwinger ins Sägemehl steigt, spritzt er sich in einem Ritual Wasser ins Gesicht. SRF

Platz für 20'000 Schwing-Fans

1 / 8 Legende: Bei uns im Schwingkeller beantwortet der ehemalige Spitzenschwinger Michael Bless unsere Fragen zum Schwingsport. SRF 2 / 8 Legende: Er zeigt uns, wie er sich vor einem Wettkampf aufwärmt. SRF 3 / 8 Legende: Und auch wir wärmen uns auf. SRF 4 / 8 Legende: Danach zeigt uns Michael Bless einen Schwung, den wir aneinander ausprobieren. SRF 5 / 8 Legende: Wir ziehen die Schwingerhosen an und dann geht es los. SRF 6 / 8 Legende: Das Schwingen auszuprobieren macht richtig Spass... SRF 7 / 8 Legende: ...und wir lernen viel. SRF 8 / 8 Legende: Am Schluss zeigt uns Michael Bless, dass man sich nach einem Wettkampf gegenseitig in die Augen schaut und die Hand schüttelt. SRF

Auf dem Festgelände, wo im September das Schwingfest stattfindet, treffen wir Sepp Breitenmoser vom Organisationskomitee. Er erzählt uns, dass das Jubiläums-Schwingfest eigentlich schon 2020 stattgefunden hätte. Leider musste es damals wegen des Coronavirus verschoben werden.

In einem spannenden Interview erzählt er uns von den Schwierigkeiten, die diese Verschiebung mit sich brachte – aber auch davon, wie viel Arbeit und Vorfreude hinter dem riesigen Anlass steckt. Es werden rund 20'000 Besucherinnen und Besucher erwartet! Er zeigt uns auch die Tribünen, die aufgebaut werden, damit alle Zuschauerinnen und Zuschauer einen Platz haben.

1 / 7 Legende: In der «Schwingerstobe» in der Nähe des Festgeländes treffen wir Sepp Breitenmoser für ein Interview. SRF 2 / 7 Legende: Sepp Breitenmoser hilft bei der Organisation des Schwingfests. Er stellt sich all unseren Fragen. SRF 3 / 7 Legende: An der Wand hängen die Porträts der zwei letzten Schwingerkönige. SRF 4 / 7 Legende: Gebaut wurde die «Schwingerstobe», damit Schwing-Fans in Appenzell sich an einem gemütlich Ort bereits auf das Schwingfest einstimmen können. SRF 5 / 7 Legende: Draussen sind einige Bauarbeiter mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. SRF 6 / 7 Legende: Nach dem Besuch bei der «Schwingerstobe» zeigt uns Sepp Breitenmoser auch die Arena, wo das Schwingfest ausgetragen wird. SRF 7 / 7 Legende: Auch die Arena ist noch im Aufbau. Zum Beispiel fehlen die Sägemehl-Felder. SRF

Ein Schwingkurs mit einem «Bösen»

Im Schwingkeller unserer Schule haben wir die Ehre, einen sogenannte «Bösen» zu treffen. So werden richtig gute und erfolgreiche Schwinger bezeichnet. In unserem Fall ist das der ehemalige Spitzenschwinger Michael Bless. Er erzählt uns alles über den Sport und zeigt uns sogar einen Schwung, den wir selber im Sägemehl üben. Michael Bless erzählt uns auch von seinen eigenen Erfahrungen als Schwinger. «Ich habe relativ spät mit dem Sport angefangen», erzählt er zum Beispiel.

Danke fürs Lesen, Zuschauen und Zuhören!

Durch den Medien-Workshop konnten wir viel über den Schwingsport lernen. Vielleicht wagst du dich ja auch einmal in die Schwingerhosen?

Liebe Grüsse aus Appenzell Box aufklappen Box zuklappen Damian, Danait, Dunia, Fabio, Jason, Josefine, Miguel, Nico, Ramon, Rebeka, Renas, Rouven, Severine und Tim