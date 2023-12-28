Zu einer richtigen Silvesterparty gehören spezielle Getränke dazu. Unsere Kinderreporter:innen zeigen dir zwei Rezepte, wie du ganz einfach Drinks für Neujahr zubereiten kannst.

Cheers! Was trinkst du an deiner Silvesterparty?

Himbeerspritz und Mojitolino: Das sind zwei mega leckere Getränke für deine Silvesterparty! Und das beste: Sie sind nicht nur lecker – es macht auch Spass, die Getränke zuzubereiten! Annie, Liun und Stella zeigen dir, wie es geht!

Himbeerspritz: Kinder-Prosecco mal anders!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. So festlich sieht der erste Mocktail aus – dekoriert mit Zuckerrand und Gummibärchen. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: So festlich sieht der erste Mocktail aus – dekoriert mit Zuckerrand und Gummibärchen. SRF

Bild 2 von 5. Diese Zutaten brauchst du für den Himbeerspritz. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Diese Zutaten brauchst du für den Himbeerspritz. SRF

Bild 3 von 5. Schritt 1: Den Rand des Glases in eine Schale mit Sirup legen und dann in den Zucker drücken. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Schritt 1: Den Rand des Glases in eine Schale mit Sirup legen und dann in den Zucker drücken. SRF

Bild 4 von 5. Schritt 2: Den Himbeersirup ins Glas füllen. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Schritt 2: Den Himbeersirup ins Glas füllen. SRF

Bild 5 von 5. Schritt 3: Das Glas mit Kinder-Prosecco auffüllen. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Schritt 3: Das Glas mit Kinder-Prosecco auffüllen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Und wie schmeckt der Mocktail? Er ist süss – vor allem wegen des Zuckerrandes.

Legende: Liun probiert den Himbeerspritz zum ersten Mal. Ob er ihn wohl mag? SRF

Liun, Stella und Annie haben das Getränk bewertet: Wie sieht das Getränk aus? Wie schmeckt es? Wie riecht es? Maximal konnten sie pro Drink fünf Sterne geben.

Legende: 4 von 5 Sternen – den Himbeerspritz haben Annie, Liun und Stella schon richtig gut gefunden! SRF

Sommer im Glas: Mojitolino

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Der Mojitolino verspricht sommerliche Stimmung an Silvester! Bildquelle: SRF. 1 / 9 Legende: Der Mojitolino verspricht sommerliche Stimmung an Silvester! SRF

Bild 2 von 9. Diese Zutaten brauchst du für den Mojitolino. Bildquelle: SRF. 2 / 9 Legende: Diese Zutaten brauchst du für den Mojitolino. SRF

Bild 3 von 9. Schritt 1: Die Limette in etwa 8 Würfel schneiden. Bildquelle: SRF. 3 / 9 Legende: Schritt 1: Die Limette in etwa 8 Würfel schneiden. SRF

Bild 4 von 9. Schritt 2: Den Rohrzucker ins Glas geben. Bildquelle: SRF. 4 / 9 Legende: Schritt 2: Den Rohrzucker ins Glas geben. SRF

Bild 5 von 9. Schritt 3: Die Limette und den Zucker mit einem Cocktailstössel zerdrücken. Bildquelle: SRF. 5 / 9 Legende: Schritt 3: Die Limette und den Zucker mit einem Cocktailstössel zerdrücken. SRF

Bild 6 von 9. Schritt 4: Pfefferminzblätter hinzufügen. Bildquelle: SRF. 6 / 9 Legende: Schritt 4: Pfefferminzblätter hinzufügen SRF

Bild 7 von 9. Schritt 5: Die Pfefferminze leicht zerdrücken. Bildquelle: SRF. 7 / 9 Legende: Schritt 5: Die Pfefferminze leicht zerdrücken SRF

Bild 8 von 9. Schritt 6: Den Holunderblütensirup ins Glas hinzufügen. Bildquelle: SRF. 8 / 9 Legende: Schritt 6: Den Holunderblütensirup ins Glas hinzufügen SRF

Bild 9 von 9. Schritt 7: Das Glas mit Mineralwasser auffüllen. Bildquelle: SRF. 9 / 9 Legende: Schritt 7: Das Glas mit Mineralwasser auffüllen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dieser Mocktail versprüht sommerliche Gefühle – und das mitten im Winter! Und wie fällt die Bewertung aus?

Legende: Stella, Annie und Liun sind sich einig: Sie lieben diesen Mocktail! Er bekommt fünf von fünf Sternen! SRF

Und jetzt heisst es: Cheers – und viel Spass bei deiner Silvesterparty! Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spass beim Getränke mischen :-)

