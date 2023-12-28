Himbeerspritz und Mojitolino: Das sind zwei mega leckere Getränke für deine Silvesterparty! Und das beste: Sie sind nicht nur lecker – es macht auch Spass, die Getränke zuzubereiten! Annie, Liun und Stella zeigen dir, wie es geht!
Himbeerspritz: Kinder-Prosecco mal anders!
Bild 1 von 5. So festlich sieht der erste Mocktail aus – dekoriert mit Zuckerrand und Gummibärchen. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 5. Diese Zutaten brauchst du für den Himbeerspritz. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 5. Schritt 1: Den Rand des Glases in eine Schale mit Sirup legen und dann in den Zucker drücken. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 5. Schritt 2: Den Himbeersirup ins Glas füllen. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 5. Schritt 3: Das Glas mit Kinder-Prosecco auffüllen. Bildquelle: SRF.
Und wie schmeckt der Mocktail? Er ist süss – vor allem wegen des Zuckerrandes.
Liun, Stella und Annie haben das Getränk bewertet: Wie sieht das Getränk aus? Wie schmeckt es? Wie riecht es? Maximal konnten sie pro Drink fünf Sterne geben.
Sommer im Glas: Mojitolino
Bild 1 von 9. Der Mojitolino verspricht sommerliche Stimmung an Silvester! Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 9. Diese Zutaten brauchst du für den Mojitolino. Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 9. Schritt 1: Die Limette in etwa 8 Würfel schneiden. Bildquelle: SRF.
Bild 4 von 9. Schritt 2: Den Rohrzucker ins Glas geben. Bildquelle: SRF.
Bild 5 von 9. Schritt 3: Die Limette und den Zucker mit einem Cocktailstössel zerdrücken. Bildquelle: SRF.
Bild 6 von 9. Schritt 4: Pfefferminzblätter hinzufügen. Bildquelle: SRF.
Bild 7 von 9. Schritt 5: Die Pfefferminze leicht zerdrücken. Bildquelle: SRF.
Bild 8 von 9. Schritt 6: Den Holunderblütensirup ins Glas hinzufügen. Bildquelle: SRF.
Bild 9 von 9. Schritt 7: Das Glas mit Mineralwasser auffüllen. Bildquelle: SRF.
Dieser Mocktail versprüht sommerliche Gefühle – und das mitten im Winter! Und wie fällt die Bewertung aus?
Und jetzt heisst es: Cheers – und viel Spass bei deiner Silvesterparty! Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spass beim Getränke mischen :-)
