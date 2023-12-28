 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Silvesterparty bei SRF Kids Cheers! Was trinkst du an deiner Silvesterparty?

Zu einer richtigen Silvesterparty gehören spezielle Getränke dazu. Unsere Kinderreporter:innen zeigen dir zwei Rezepte, wie du ganz einfach Drinks für Neujahr zubereiten kannst.

28.12.2023, 11:11

Himbeerspritz und Mojitolino: Das sind zwei mega leckere Getränke für deine Silvesterparty! Und das beste: Sie sind nicht nur lecker – es macht auch Spass, die Getränke zuzubereiten! Annie, Liun und Stella zeigen dir, wie es geht!

Himbeerspritz: Kinder-Prosecco mal anders!

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. So festlich sieht der erste Mocktail aus – dekoriert mit Zuckerrand und Gummibärchen. Bildquelle: SRF.
    Himbeerspritz
  • Bild 2 von 5. Diese Zutaten brauchst du für den Himbeerspritz. Bildquelle: SRF.
    Rezept für den Himbeerspritz
  • Bild 3 von 5. Schritt 1: Den Rand des Glases in eine Schale mit Sirup legen und dann in den Zucker drücken. Bildquelle: SRF.
    Zuckerrand herstellen
  • Bild 4 von 5. Schritt 2: Den Himbeersirup ins Glas füllen. Bildquelle: SRF.
    Himbeersirup ins Glas füllen
  • Bild 5 von 5. Schritt 3: Das Glas mit Kinder-Prosecco auffüllen. Bildquelle: SRF.
    Glas mit Kinder-Prosecco auffüllen
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Und wie schmeckt der Mocktail? Er ist süss – vor allem wegen des Zuckerrandes.

Liun probiert das Getränk
Legende: Liun probiert den Himbeerspritz zum ersten Mal. Ob er ihn wohl mag? SRF

Liun, Stella und Annie haben das Getränk bewertet: Wie sieht das Getränk aus? Wie schmeckt es? Wie riecht es? Maximal konnten sie pro Drink fünf Sterne geben.

Bewertung für den Himbeerspritz
Legende: 4 von 5 Sternen – den Himbeerspritz haben Annie, Liun und Stella schon richtig gut gefunden! SRF

Sommer im Glas: Mojitolino

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 9. Der Mojitolino verspricht sommerliche Stimmung an Silvester! Bildquelle: SRF.
    Mojitos für Kinder
  • Bild 2 von 9. Diese Zutaten brauchst du für den Mojitolino. Bildquelle: SRF.
    Zutaten für den Mojitolino
  • Bild 3 von 9. Schritt 1: Die Limette in etwa 8 Würfel schneiden. Bildquelle: SRF.
    Schritt 1: Limette in Würfel schneiden
  • Bild 4 von 9. Schritt 2: Den Rohrzucker ins Glas geben. Bildquelle: SRF.
    Schritt 2: Rohrzucker ins Glas geben
  • Bild 5 von 9. Schritt 3: Die Limette und den Zucker mit einem Cocktailstössel zerdrücken. Bildquelle: SRF.
    Schritt 3: Limette und Rohrzucker zerdrücken
  • Bild 6 von 9. Schritt 4: Pfefferminzblätter hinzufügen. Bildquelle: SRF.
    Schritt 4: Pfefferminzblätter hinzufügen
  • Bild 7 von 9. Schritt 5: Die Pfefferminze leicht zerdrücken. Bildquelle: SRF.
    Schritt 5: Pfefferminze leicht zerdrücken
  • Bild 8 von 9. Schritt 6: Den Holunderblütensirup ins Glas hinzufügen. Bildquelle: SRF.
    Schritt 6: Sirup hinzufügen
  • Bild 9 von 9. Schritt 7: Das Glas mit Mineralwasser auffüllen. Bildquelle: SRF.
    Schritt 7: Glas mit Mineralwasser auffüllen
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dieser Mocktail versprüht sommerliche Gefühle – und das mitten im Winter! Und wie fällt die Bewertung aus?

Bewertung für den Mojitolino
Legende: Stella, Annie und Liun sind sich einig: Sie lieben diesen Mocktail! Er bekommt fünf von fünf Sternen! SRF

Und jetzt heisst es: Cheers – und viel Spass bei deiner Silvesterparty! Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spass beim Getränke mischen :-)

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los, erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

  • Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44
  • Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch
  • Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!

Podcast SRF Kids Reporter:in

Jede Folge ein neues Abenteuer! SRF Kids geht mit Kindern auf spannende Reportagen in der ganzen Schweiz. Und du bestimmst, wohin die Reise geht.
Weitere Audios und Podcasts

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)