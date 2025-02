Legende: Die Mantikora, ein Fantasiewesen, spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte «Weihnachten verboten!». SRF

In der Geschichte «Weihnachten verboten» geht es um Nikbert und Klausbert, die ausgerechnet am 24. Dezember Geburtstag haben. Da sie echte Herzöge sind, beschliessen sie ganz einfach: Weihnachten ist verboten! Stattdessen wird jetzt «Herzogsnachten» gefeiert. Und dafür hat sich Herzog Nikbert ein Dessert ausgedacht, das seinen Bruder Klausbert bei seinem grossen Bankett blamieren soll. Das «Mousse au Blamage»! Es klingt nach einem leckeren Dessert, aber diese seltsamen Zutaten? Ganz schön abenteuerlich und so gut wie unmöglich zu beschaffen: Schuppen des Basilisken, Tränen des Bischofsfischs und das Herz der gefährlichen Mantikora!

Das hat Gian (10) und Lino (13) auf eine Idee gebracht: Sie haben ihr eigenes Rezept für das «Mousse au Blamage» erfunden. Dafür sind sie selbst, wie die Figuren im Hörspiel, im Wald unterwegs gewesen – und haben dabei sogar noch ein paar extra Zutaten gefunden, die nicht einmal Amund bei seinem Abenteuer entdeckt hat!

Das Rezept von Gian und Lino sieht nicht nur fantastisch aus, sondern schmeckt auch richtig lecker. Probiere es doch selber aus!

Pasta au Blamage Box aufklappen Box zuklappen Legende: So sieht das fertige Gericht aus. «Bon Appetit!» ZVG Inspiriert vom SRF-Adventskalender «Weihnachten verboten!» von Lino (13) und Gian (10) aus Bern. Zutaten: 1 Zwiebel

Wenig Olivenöl

Knoblauchzehe

Herz der Manticora (Rindsgeschnetzeltes)

½ Flasche Manticora Blut (Passata)

1 grosse Dose geschnetzelte Verklopphasen (Pelati)

5 Schuppen vom Basilisken (Basilikumblätter)

100 g Zehennägel der Schattenfüssler (Parmesan am Block, grob geraffelt)

3 Mordrüben (Karotten, klein gewürfelt)

1 dl Tränen des Bischofsfischs (Traubensaft)

500g Haare des Riesenhunds Reprebus (Tagliatelle)

100 ml geschmolzener Dolf Kopf (Rahm) Zubereitung: Zwiebeln in etwas Öl anbraten Pelati und Passata hinzufügen und auf kleiner Hitze köcheln lassen Nach 5 Minuten Karotten, eine Knoblauchzehe (ganz), Basilikumblätter und Parmesan hinzufügen In einer anderen Bratpfanne derweil Rindsgeschnetzeltes scharf anbraten, dann mit Traubensaft ablöschen Nach ca. 30 Minuten Rindsgeschnetzeltes zur Tomatensauce hineingeben, köcheln lassen In einer grossen Pfanne Wasser zum Kochen bringen, Tagliatelle hinzugeben, ca. 8 Minuten kochen (siehe Angaben auf der Verpackung) Pasta abgiessen Servieren, mit Parmesansplittern und Basilikum garnieren

Kunst mit «Weihnachten verboten!»

Auch die 3. Klasse aus Oberentfelden hat die Geschichte «Weihnachten verboten» von Folge zu Folge gespannt mitgehört und dabei fleissig mitgezeichnet. Es sind sogar richtige Kunstwerke entstanden:

Bilder der 3. Klasse Oberentfelden

1 / 12 Bild 1 von 12 Legende: Kreative Titelbilder wie dieses... zVg

2 / 12 Bild 2 von 12 Legende: ..hier haben es Amund und Ottilia direkt auf das Titelbild geschafft.. zVg

3 / 12 Bild 3 von 12 Legende: Eine hübsche Schleife trägt dieser Herzog... zVg

4 / 12 Bild 4 von 12 Legende: Eine Abbildung von Petronela und Ottilia zVg

5 / 12 Bild 5 von 12 Legende: Die beiden zerstrittenen Herzoge, Klausbert und Nikbert. ZvG

6 / 12 Bild 6 von 12 Legende: Wie würdest du Reprebus beschreiben? zVg

7 / 12 Bild 7 von 12 Legende: Auch neue Wesen werden abgebildet... zVg

8 / 12 Bild 8 von 12 Legende: Noch ein Herzog-Gemälde zVg

9 / 12 Bild 9 von 12 Legende: Die Kinder haben ganze Hefte gefüllt mit Informationen über «Weihnachten verboten!» und Zeichnungen der Figuren. zVg

10 / 12 Bild 10 von 12 Legende: zVg

11 / 12 Bild 11 von 12 Legende: zVg

12 / 12 Bild 12 von 12 Legende: zVg

