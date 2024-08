Dunkle Zimmer. Spinnen. Ungeheuer im Meer. Wovor hast du Angst? Reporter Reto unterhält sich mit der Klasse 6a aus Biel-Benken über Alpträume und Alltagsängste. Hör dir an, was die Schülerinnen und Schüler zu sagen haben: im neuen Podcast «SRF Kids im Schulzimmer».

Audio Gruselige Ängste und schlimme Träume 22:32 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 14.06.2021. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 22 Minuten 32 Sekunden.

Angst im Alltag

Was ist schlimmer als in einem dunklen Raum zu sein und nichts zu sehen? Natürlich: In dieser Dunkelheit auch noch allein zu sein! Für Leo aus Biel-Benken eine schlimme Vorstellung. Chiara hat grossen Respekt vor dem Meer; vor allem, wenn es immer tiefer wird. Dann stellt sie sich vor, dass in der schaurigen Tiefe Ungeheuer leben. Panik pur!

Legende: In der Diskussionsrunde mit Reporter Reto berichtet Gion (rechts im Bild) von seinem Wespenalptraum auf dem Campingplatz. SRF

Alpträume

Ängste verfolgen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a aus Biel-Benken bis in ihre Träume. Einige fürchten sich vor Einbrechern und haben schon geträumt, dass Kriminelle an den Fenstern lauern. Leo und Malin haben das zum Beispiel schon erlebt.

Gross ist auch die Angst, dass Familie und Freunde sterben. Aaron hat sogar einmal geträumt, dass gleich die ganze Familie weggestorben ist und er als einziger übriggeblieben ist. Gion träumt hingegen oft, dass ein Meteorit auf das Schulhaus fällt und die ganze Schweiz oder sogar die ganze Welt zerstört. Diese Träume sind so schlimm, dass er schreiend aufwacht.

Möchtest du, dass SRF Kids auch einmal zu dir in die Schule kommt? Melde dich hier an!