Wie ist das, wenn man seiner Lehrerin «du» sagen darf? Und was heisst «Buschla»? Die Klasse 5a aus Vaduz zeigt dir, was in Liechtenstein anders ist als in der Schweiz. Dazu macht sie eine Stafette quer durchs «Städtle».

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 5. Klasse aus Vaduz erarbeitet.

Eigentlich merkt man es fast nicht, wenn man von der Schweiz nach Liechtenstein fährt – es gibt ja auch keine richtige Grenze! Als Grenze dient nämlich ein Fluss, der Rhein. Auf der einen Seite ist die Schweiz, auf der anderen das Fürstentum Liechtenstein.

Legende: Zwischen zwei Ländern Das Fürstentum Liechtenstein und die Schweiz werden lediglich von einem Fluss getrennt. Eine richtige Grenze gibt es nicht. SRF Kids

Auf den ersten Blick sind sich die Länder auch sehr ähnlich und sie teilen sich viel. Zum Beispiel zahlen wir in Liechtenstein auch mit Schweizer Franken und auch unser Dialekt ist sehr ähnlich. Trotzdem gibt es einige Dinge, die bei uns etwas anders laufen als in der Schweiz!

Legende: Liechtensteinische Wörter Was bedeuten wohl diese Begriffe? SRF Kids

Liechtensteinische Mundart Box aufklappen Box zuklappen Buschla – Kuh

Hüüsla – Spielen

Hutschla – Schwein

Pfunzla – Lampe

Bölla – Zwiebel

Schnoderfetza – Taschentuch

Törka – Mais

Diese Unterschiede – und auch einige Gemeinsamkeiten – zeigen wir euch in einem Stafettenlauf durch Vaduz. Wir gehen über eine Holzbrücke, die die Schweiz und Liechtenstein verbindet, besuchen das Fussballstadion in Vaduz und treffen sogar unsere Regierungschefin, Brigitte Haas. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Ihr gefällt, dass das Land so klein ist. Denn sie kennt viele Leute und hat direkten Kontakt zu ihnen. Besonders mag sie ihren kurzen Arbeitsweg: «Das heisst, ich kann zu Fuss kommen oder mit dem Velo. Und das ist schon schön.»

Hör dir unseren Radiobeitrag an:

Übrigens dürfen wir auch erwachsenen Personen immer «du» sagen! Weil sich hier die meisten Leute kennen, braucht es keine Höflichkeitsform – wir «duzen» also auch Brigitte Haas und sogar unsere Lehrpersonen.

Stafette durch das Fürstentum Liechtenstein

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Achtung, fertig, los! Wir beginnen unseren Stafettenlauf nach der Grenze zwischen der Schweiz und Liechtenstein. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 9 Legende: Achtung, fertig, los! Wir beginnen unseren Stafettenlauf nach der Grenze zwischen der Schweiz und Liechtenstein. SRF Kids

Bild 2 von 9. Obwohl Liechtenstein das sechstkleinste Land der Welt ist, gibt es hier viel zu entdecken! Bildquelle: SRF Kids. 2 / 9 Legende: Obwohl Liechtenstein das sechstkleinste Land der Welt ist, gibt es hier viel zu entdecken! SRF Kids

Bild 3 von 9. Liechtenstein befindet sich übrigens zwischen der Schweiz und Österreich. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 9 Legende: Liechtenstein befindet sich übrigens zwischen der Schweiz und Österreich. SRF Kids

Bild 4 von 9. Autos aus Liechtenstein erkennt man gut an den schwarzen Autokennzeichen. In der Schweiz sind sie hingegen weiss. Bildquelle: SRF Kids. 4 / 9 Legende: Autos aus Liechtenstein erkennt man gut an den schwarzen Autokennzeichen. In der Schweiz sind sie hingegen weiss. SRF Kids

Bild 5 von 9. Auch die Schule funktioniert etwas anders in Liechtenstein: Es gibt zum Beispiel keine 6. Klasse. Und wir duzen unsere Lehrpersonen – aber auch... Bildquelle: SRF Kids. 5 / 9 Legende: Auch die Schule funktioniert etwas anders in Liechtenstein: Es gibt zum Beispiel keine 6. Klasse. Und wir duzen unsere Lehrpersonen – aber auch... SRF Kids

Bild 6 von 9. ...Brigitte Haas, die erste Regierungschefin Liechtensteins, können wir bei unserem Treffen duzen. Was ihr wohl am meisten an ihrer Arbeit gefällt? Bildquelle: SRF Kids. 6 / 9 Legende: ...Brigitte Haas, die erste Regierungschefin Liechtensteins, können wir bei unserem Treffen duzen. Was ihr wohl am meisten an ihrer Arbeit gefällt? SRF Kids

Bild 7 von 9. Das Geld teilen sich die Schweiz und Liechtenstein. In Liechtenstein verwenden wir nämlich auch den Schweizer Franken. Bildquelle: SRF Kids. 7 / 9 Legende: Das Geld teilen sich die Schweiz und Liechtenstein. In Liechtenstein verwenden wir nämlich auch den Schweizer Franken. SRF Kids

Bild 8 von 9. Liechtenstein ist ein Fürstentum. Unser Fürst wohnt hier, im Schloss Vaduz. Und dort ist auch... Bildquelle: SRF Kids. 8 / 9 Legende: Liechtenstein ist ein Fürstentum. Unser Fürst wohnt hier, im Schloss Vaduz. Und dort ist auch... SRF Kids

Bild 9 von 9. ...das Ziel unseres Stafettenlaufs. Bildquelle: SRF Kids. 9 / 9 Legende: ...das Ziel unseres Stafettenlaufs. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Ende unserer Stafette landen wir beim Schloss Vaduz, also dort, wo unser Fürst wohnt. Das ist nämlich auch ein Unterschied: Wir haben einen Fürsten, also so etwas wie einen König! Er darf zum Beispiel beim Einführen neuer Gesetze mitbestimmen. Der steile Weg zum Schloss lohnt sich: Von da oben hat man einen super Blick auf Vaduz und die Berge rundherum.

Obwohl Liechtenstein das sechskleinste Land der Welt ist und Vaduz eine kleine Stadt, lohnt sich ein Besuch. Wo sonst kann man auf so wenig Raum so viel erleben? Danke fürs Lesen, Schauen und Zuhören!

Liebe Grüsse aus Vaduz Box aufklappen Box zuklappen Mateo, Elif, Annamaria, Muhammed Nebi, Melina, Samuel, Armin, Luis, Elijah, Leah, Michaela, Leandro, und Amar