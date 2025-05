Dafür gibt es einen guten Grund: Farbe ist ziemlich schwer – vor allem, wenn man ganz viel davon braucht. Damit das Flugzeug nicht zu schwer wird, nimmt man deshalb nur so viel Farbe wie nötig. Weiss ist besonders praktisch, weil es das Sonnenlicht gut zurückwirft. So wird das Flugzeug in der Sonne nicht so warm!