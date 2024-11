Die Wahl war schneller klar als erwartet: Der umstrittene Donald Trump gewinnt die US-Präsidentschaftswahl 2024 und wird ab dem 20. Januar 2025 wieder vom Weissen Haus aus die USA regieren. Kamala Harris verliert die Wahl. Sie hat dem neu gewählten Präsidenten auch bereits schon gratuliert.

Legende: Die Verliererin: Kamala Harris hat die Wahl für Trump schnell akzeptiert. Keystone

Auf unserer Online-Plattform «Treff» wimmelt es von Gedanken und Fragen rund um die US-Wahl:

Ich war für Trump.

Die einen freuen sich, andere fragen sich, warum die Mehrheit der Menschen Donald Trump gewählt hat:

Ich findes ehrlich gsäit richtig blöd, dass de Trump isch gwählt worde! Will das het ja uf die ganzi Wält uswirkige. De Trump wird ja wahrschindlich alli Umweltschutz projekt und so abbreche. Warum stimmen nur so viele für Trump????

ich finds au meeega doof. 😭😭😡😡Vorallem, wenn er jetzt öppis macht, wo Uuswürckige uf EUSI Zuekunft hät, müend mir das uusbade.

Legende: Donald Trump: Wie wird er die USA regieren? Das fragen sich viele Kinder im «Treff». Keystone

Ich finds au nid so toll… Ich wäri für d Harris gsi, aber mer chans nid ändere!

Donald Trump war schon einmal Präsident der USA, nämlich von 2017 bis 2021. Nun wird er bald wieder das Land regieren. SRF Korrespondent Sebastian Ramspeck geht im Interview mit Angela Haas auf die Bedenken und Sorgen im «Treff» ein.

USA: Eine Weltmacht

Die USA sind ein grosses und mächtiges Land. Was in den USA passiert, das kann teilweise auch Auswirkungen auf die Schweiz haben - gerade wenn es um Themen wie Wirtschaft oder Frieden geht. Deshalb wird so viel auch in der Schweiz über dieses Land und auch deren Präsidentschaftswahl berichtet:

01:49 Video Mächtige USA: Was bedeuten die US-Wahlen für die Schweiz? Aus SRF Kids News vom 31.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.