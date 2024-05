Inhalt

Quiz zu den «SRF Kids News» - Was weisst du über Astronaut:innen und Schwerelosigkeit im All?

Kennst du die zwei einzigen Schweizer Astronauten? Und was genau hat es mit der Internationalen Raumstation ISS auf sich? Wir wollen von dir wissen, was du über Astronaut:innen und das Weltall weisst. Darum geht es nämlich in den aktuellen «SRF Kids News». Bist du bereit für unser Quiz?