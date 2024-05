Kinderreporter Alessandro (im «Treff» heisst er «ale2013») reist zusammen mit Raphael Wallimann von SRF Kids von Zürich nach Luzern ins Verkehrshaus. Dort treffen die beiden zwei Astronauten. Zusammen finden sie heraus, wie ihr Alltag im All aussieht und wie es sich anfühlt, schwerelos zu sein.

Interview mit den Astronauten

1 / 8 Legende: Alessandro interviewt Claude Nicollier, den ersten Astronauten der Schweiz SRF 2 / 8 Legende: Der 80-jährige hat viel zu erzählen aus seinem Leben als Astronaut. SRF 3 / 8 Legende: SRF 4 / 8 Legende: Am Schluss bekommt Alessandro noch ein Autogramm vom ersten Schweizer Astronauten. SRF 5 / 8 Legende: Auch der zweite Astronaut der Schweiz, Marco Sieber, erzählt Alessandro viel Spannendes. SRF 6 / 8 Legende: SRF 7 / 8 Legende: SRF 8 / 8 Legende: Alessandro sichtlich happy nach den Interviews :-) SRF

Claude Nicollier war der erste Schweizer Astronaut. Er ist vor über 30 Jahren zum ersten Mal in den Weltraum geflogen. Vor Kurzem hat er Gesellschaft gekriegt. Marco Sieber hat seine Astronautenausbildung abgeschlossen. Er wird der zweite Schweizer überhaupt sein, der ins Weltall fliegt.

Wie fühlt sich Schwerelosigkeit an?

«Schwerelos zu sein, ist ein sehr schönes Gefühl», sagt Nicollier. «Man kann die Füsse an die Decke oder an die Wand stellen, das ist fantastisch.» Claude Nicollier rät Alessandro: «Wenn du einmal die Möglichkeit hast ins Weltall zu fliegen, mach das unbedingt.»

Es ist ein Traum, der für mich in Erfüllung geht

Auch Marco Sieber freut sich auf seinen ersten Weltraumaufenthalt: «Es ist ein grosses Abenteuer, mit einer Rakete ins Weltall zu fliegen. Es ist ein Traum, der für mich in Erfüllung geht.» Marco Sieber musste für seinen Traum hart arbeiten. Er setzte sich gegen über 20'000 andere Bewerberinnen und Bewerber durch, bis er endlich Astronaut der Europäische Weltraumorganisation ESA wurde. In seiner Astronautenausbildung musste er unter anderem auch die Schwerelosigkeit trainieren.

Schwerelos im Windkanal!

Nach dem Treffen mit den beiden Astronauten in Luzern brennt Alessandro und Raphael noch eine weitere Frage unter den Nägeln: Wie fühlt sie Schwerelosigkeit wohl an? Um das herauszufinden, reisen die beiden von Luzern weiter nach Winterthur. Dort möchten sie selbst in einem Windkanal fliegen, um sich einmal ein bisschen schwerelos zu fühlen. Wie sich dieses Erlebnis für Alessandro angefühlt hat, welche Vorbereitungen es für einen solchen Flug braucht und was die beiden sonst noch entdecken konnten, hörst du in der Reportage!

Hier aber ein paar Bilder aus dem schwerelosen Raum:

Ab in die Schwerelosigkeit!

1 / 9 Legende: Zuerst bekommen Raphael und Alessandro Instruktionen, auf was sie im Windkanal achten müssen. Dazu gehört auch der richtige Anzug. SRF 2 / 9 Legende: Alessandro und Raphael sind langsam nervös... SRF 3 / 9 Legende: Adrian bereitet Alessandro auf den Flug vor. SRF 4 / 9 Legende: Und los geht's! Ab in die Schwerelosigkeit!! SRF 5 / 9 Legende: Schwerelos im Windkanal: Das gefällt Alessandro offensichtlich. zVg 6 / 9 Legende: Adrian steht die ganze Zeit an der Seite von Alessandro. zVg 7 / 9 Legende: Alessandro wird unterstützt von Adrian. zVg 8 / 9 Legende: Auch Raphael darf in die Schwerelosigkeit. Sein Kinderwunsch, Astronaut zu werden, ist hier nochmals aufgeflammt... zVg 9 / 9 Legende: Ein unvergesslicher Tag für die beiden... SRF

Na, genug gesehen und gelesen? Hast du Lust auf eine Exkursion ins Weltall bekommen? Teste jetzt dein Wissen darüber!