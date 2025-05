Wie leben Elefanten in der Wildnis und wie im Zoo? Worin unterscheiden sich ihre Lebensräume, was brauchen sie zum Wohlfühlen, und wie sieht das Leben eines jungen Elefanten im Zoo Zürich aus? Teste dein Wissen im Quiz zu den «SRF Kids News»!

Was weisst du über Elefanten?

Und: Die erste Sendung aus dem neuen Studio ist da! Frisch eingerichtet und startbereit für viele neue Geschichten. Mit dabei ist der fertige Beitrag zu «SRF Kids – Next Level»: Anna überrascht die Schulklassen, die bei der vierten Staffel mitmachen.

Ausserdem begleiten wir die Siegerbands des «Eurovision School Song Contest» auf dem Weg zu ihrem grossen Auftritt in Basel. Erfahre in deinen «SRF Kids News», was hinter den Kulissen passiert und wie sich die Bands auf ihren grossen Moment vorbereiten.

Noch mehr knifflige Fragen?

Lust auf mehr Rätselspass? Dann mach live im Radio mit! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.