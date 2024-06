Was weisst du über Taylor Swift und die Bäderstadt Baden?

Die Stadt «Reading» in den USA sagt dir vermutlich nichts. Eine ehemalige Bewohnerin aus Reading wird dir allerdings bestimmt bekannt vorkommen: Die Rede ist von der US-Musikerin Taylor Swift. Sie ist ein absoluter Weltstar! Auch ein absoluter Renner waren schon vor 2'000 Jahren bei den Römer:innen die warmen Thermalwasserquellen in Baden. Diese sind auch heute noch so beliebt wie eh und je. Mehr über den Popstar und die Bäderstadt Baden findest du im Quiz heraus.

