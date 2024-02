Die Kinder der Klasse 5/6b aus Merlischachen (SZ) sind echte Wasserratten! Gemeinsam mit Experte Roel Vlaming zeigen sie, was du beim Eisbaden beachten musst und wie du dich am besten drauf vorbereitest. Welche Vorteile das kalte Bad im Vierwaldstättersee ausserdem mit sich bringt, erfährst du hier.

Baden im Winter: So geht's!

«SRF Kids in der Schule»

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der Klasse 5/6 b der Schule Merlischachen erarbeitet.

Wir sind echte Wasserratten

Wir sind die 5./6. Klasse aus Merlischachen, im Kanton Schwyz. Unser Schulhaus liegt direkt am Vierwaldstättersee. Unsere Klasse ist echt klein, gesamthaft sind wir nur 13 Schülerinnen und Schüler. Alle von uns sind gerne im Wasser und haben die Schwimmprüfung gleich beim ersten Durchgang bestanden. Bei der Prüfung war das Wasser sehr frisch. Zum Glück aber kann uns die Kälte nichts anhaben!

Unsere Lehrerin, Frau Neher, hat uns für den Medien-Workshop angemeldet. Unsere Klasse wurde unter vielen Anmeldungen ausgewählt. Im Vorfeld haben wir uns sehr auf den SRF-Besuch gefreut. Am Dienstag, dem 30. Januar war es dann so weit: Corinne, Damian und Nyima haben uns in Merlischachen besucht.

Legende: Schiffsteg Merlischachen am Vierwaldstättersee im Kanton Schwyz Klasse 5/6 b Merlischachen

Was haben wir im Medien-Workshop erlebt?

Am ersten Morgen haben wir über verschiedene Medien gesprochen und das Thema für unseren Beitrag ausgewählt. Nachmittags haben wir Bilder im Internet gesucht und versucht herauszufinden, ob sie fake sind oder echt. Das war sehr interessant. Am Morgen darauf haben wir mit der ganzen Klasse den Opener (Anfang) und Closer (Ende) vom Videobeitrag gedreht. Nebenbei hat Damian noch ein Foto von unserer Klasse gemacht. Am letzten Tag haben wir den restlichen Beitrag gefilmt, Fotos gemacht und den Artikel fertiggestellt. Darauf haben wir uns alle gefreut. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.

Ein Video entsteht

Gemeinsam haben wir uns entschieden, einen Videobeitrag zum Thema Eisbaden zu machen. Um uns gut darauf vorzubereiten, haben wir zum Thema geforscht und nach Expert:innen gesucht, die uns auf unsere Fragen zum Eisbaden Auskunft geben können. Gemeinsam mit Corinne haben wir an der Tafel einen Plan fürs Video erstellt. Wer macht die An- und Abmoderation? Wer befragt unsere Expert:innen?

Legende: Unser Storyboard: An der Tafel wird der Ablauf vom Video geplant SRF

Nefeli und Simon haben als Moderations-Duo durch den Beitrag geführt und den Experten Roel Vlaming befragt. Viele von uns haben sich sogar mit Roel ins eiskalte Wasser getraut. Einige haben während dem Dreh Fotos gemacht. Zum Abschluss hat uns Corinne einen Rohschnitt von unserem Beitrag gezeigt.

Eisbaden im Vierwaldstättersee

1 / 6 Legende: Interview mit Roel Vlaming SRF 2 / 6 Legende: Instruktionen SRF 3 / 6 Legende: Jetzt gilt es ernst! SRF 4 / 6 Legende: Brrrr!!! SRF 5 / 6 Legende: Zurück in die Wärme! SRF 6 / 6 Legende: Interview mit Suzette Ackle SRF

Winterbaden oder Eisbaden? Box aufklappen Box zuklappen Abwechslungsweise werden beide Begriffe für dieselbe Sache verwendet. Im Gegensatz zum Winter- oder Eisbaden wird beim Winterschwimmen noch eine (kleine) Strecke zurückgelegt.

Eisbaden hat viele Vorteile

Das Baden in eisiger Kälte liegt momentan im Trend.

Regelmässiges Eisbaden macht fit, beugt Krankheit vor und sorgt für einen guten Schlaf. Es verbessert die Durchblutung und kann sogar Schmerzen lindern.

Nun, haben wir dich gluschtig gemacht? Wenn du selbst gerne mal eisbaden möchtest, solltest du dich vorher allerdings gut darauf vorbereiten!

Das solltest du beim Eisbaden beachten

Geh nicht alleine ins Wasser und spring ja nicht hinein- von der Kälte könntest du nämlich einen Schock erhalten.

Schütze deinen Kopf mit einer Mütze oder Badekappe.

Vor- und nach dem Baden solltest du dich gut aufwärmen.

Achtung: Wenn du eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hast oder schwanger bist, unter Kälteasthma, einer Kälteallergie, Blutdruck-, Atem-, oder Gefässproblemen leidest, kann winterbaden gefährlich für dich sein.

Liebe Grüsse aus Merlischachen, Box aufklappen Box zuklappen Céline, Michelle, Noé, Nefeli, Elina, Silas, Leni, Emily, Simon, Olivia, Fabrice, Kiani (und Liam)