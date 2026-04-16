In den «SRF Kids News» vom 15. April 2026 geht es um den Buckelwal Timmy, der seit Wochen in einer Bucht der Ostseeinsel Poel liegt und gestrandet ist. Expertinnen und Experten gingen zu dem Zeitpunkt davon aus, dass Timmy nicht überlebt. Sie wollten ihm die letzte Ruhe gewähren.
Doch nun hat sich die Situation verändert: Seit Donnerstagmorgen, dem 16.4.2026, läuft eine neue Rettungsaktion. Rettungskräfte wollen Timmy mithilfe eines Luftkissens in den Atlantik stossen.
Viele Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass der Wal wenig Überlebenschancen hat, auch wenn die Rettung gelingt. Er ist sehr geschwächt und die Verletzungsgefahr bei der Rettung ist sehr gross. Deswegen unterstützt beispielsweise die Umweltorganisation Greenpeace die Rettungsaktion auch nicht.
Ob die Aktion gelingt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.
Das sind die «SRF Kids News»
Die Welt ist schon für Erwachsene nicht immer einfach zu verstehen. Die «SRF Kids News» unterstützen Sie dabei, mit Kindern über aktuelle Themen zu reden.
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