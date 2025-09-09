Hunde sind megaherzig, aber manchmal beissen sie und verletzen Kinder. Damit du mit den Vierbeinern ohne Sorgen kuscheln und spielen kannst, gibt es einige Tipps, um dich zu schützen.

«Wenn ein Hund auf dich zu rennt, musst du deine Hände aus den Hosentaschen nehmen», sagt Rita.

Auf dieser Wiese lernen Yaro und Nisha die wichtigsten Regeln im Umgang mit Hunden.

SRF Kids Kinderreporter Yaro (9) und Kinderreporterin Nisha (9) begegnen auf ihren Schulwegen oft Hunden. «Wenn zwei grosse Hunde auf mich zu rennen, habe ich etwas Respekt», sagt Yaro, bevor er und Nisha zwei Vierbeiner treffen. Denn sie lernen heute gemeinsam mit Reporterin Dania, wie sie sicher mit Hunden umgehen können.

Das sind die vierbeinigen Stars des Tages

Das ist Hündin Kiva. Sie ist acht Jahre alt und aus Griechenland.

Hündin Whoopy ist ein Australian Kelpie und fünf Jahre alt.

Die Hündinnen Kiva und Whoopy sitzen artig neben ihren Frauchen. Begleitet werden sie von Rita Eppler. Sie ist Hundetrainerin und leitet die Kurse «Codex Kind und Hund». Rita geht regelmässig mit speziell ausgebildeten Hunden wie Kiva und Whoopy in Schulklassen und zeigt den Kindern, wie sie richtig mit Hunden umgehen.

Legende: Hundetrainderin Rita zeigt Nisha und Yaro wie sie sich mit Hunden verhalten sollen. SRF Kids

Doch wieso musst du wissen, wie du dich richtig verhältst?

Letztes Jahr lebten über eine halbe Million Hunde in der Schweiz. Weil es so viele von ihnen gibt, kommt es immer wieder zu Verletzungen durch Hundebisse. Kinder werden dabei doppelt so häufig gebissen wie Erwachsene.

Wenn ein Hund auf dich zurennt, solltest du still stehen und ihm nicht in die Augen schauen.

Wenn der Hund etwas will, das du in der Hand hasst, lässt du es fallen. Die Arme solltest du hängen lassen.

Whoopy stürzt sich direkt auf das Plüschtier.

Wenn sich Hunde unwohl fühlen, können sie nicht sagen «stopp, bitte fasse mich nicht an». Aber sie signalisieren mit ihrer Körperhaltung, wie sie sich fühlen. Wenn ein Hund beispielsweise mit grosser Körperspannung dasteht, bedeutet das, dass man sich ihm nicht nähern soll.

Was musst du tun, falls du gebissen wirst? Box aufklappen Box zuklappen Falls dich ein Hund beisst, solltest du sofort die Wunde desinfizieren und zum Arzt gehen. Dieser schaut sich die Wunde an und gibt dir je nachdem eine Impfung. Der Arzt ist dann verpflichtet, den Hundebiss dem Veterinäramt zu melden.

Ein Hund kann nicht nein sagen. Er kann zwar Bellen aber wenn wir die Zeichen ignorieren, kann es sein, dass er beisst.

Es ist wichtig, dass du diese Zeichen kennst und weisst, wie du dich korrekt verhältst, wenn dir ein Hund begegnet. Dafür haben wir dir eine Liste zusammengetragen:

So verhältst du dich richtig: Box aufklappen Box zuklappen Bleib ruhig stehen, wenn ein Hund auf dich zurennt. Schau ihm nicht in die Augen und lass deine Arme hängen. Wenn dir ein Hund etwas wegnehmen will, das du in der Hand hältst, lässt du es zu Boden fallen. Wenn du einen Hund streicheln möchtest, fragst du zuerst die oder den Besitzer:in. Wenn ein Hund angebunden ist, ignorierst du ihn. Halte Abstand, wenn du an einem Hund vorbeigehen willst. Störe den Hund nicht, wenn er am Essen oder am Schlafen ist. Quelle: Codex-Hund.ch

Den Hund sollte man nur vom Halsband bis zu den Hinterbeinen streicheln. Der Kopf und der Schwanz sind tabu.

Hündin Kiva ist super gechillt: Sie legt sich direkt hin, sobald sie jemand streichelt.

Hündin Whoopy macht Agility. So nennt man die Sportart in der Hunde Parcours überwinden.

Kiva macht Mantrailing. Das bedeutet, dass sie mit ihrer Nase Menschen aufspüren kann.

Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Kuscheleinheit. Hier gilt: Wenn du einen Hund triffst, den du streicheln möchtest, frag zuerst die oder den Besitzer:in und lass den Hund auf dich zukommen. Und: Der Hund soll nur von einer Person gestreichelt werden, sonst ist es für ihn zu viel.

Mit diesen Tipps sind Nisha und Yaro sicher auf dem Schulweg unterwegs und können weiterhin mit den Vierbeinern kuscheln und spielen.

