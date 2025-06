Fiona (9) hat ihn: den roten Pass mit dem weissen Kreuz. Der war schon mit ihr in Japan. Doch ihre Freundin Mona hat keinen. Dabei wohnen beide in der Schweiz. Wieso hat Fiona einen Schweizer Pass und Mona nicht? Fiona will es wissen und merkt: Einen Pass zu bekommen ist ganz schön kompliziert.

Legende: SRF Kids Kinderreporterin Fiona hat seit Geburt einen Schweizer Pass. Ihre Kollegin Mona (rechts) nicht. Derzeit ist sie dran, einen Schweizer Pass zu beantragen. SRF

Aber was genau steht eigentlich in einem Pass? Wenn du einen Schweizer Pass aufklappst, siehst du dein Foto, deinen Namen, dein Geburtsdatum und einen Chip, der deine Daten speichert.

Legende: Gewisse Sicherheitsmerkmale des Schweizer Passes kannst du wie hier mit deinem blossen Auge erkennen. Manche sind aber auch sehr gut versteckt. Keystone / Christian Beutler

Der Pass ist wie ein Schlüssel: Er passt nur zu dir. Deshalb darfst du ihn nicht verlieren und schon gar nicht darin malen. Wer ihn trotzdem verliert, muss das sofort der Polizei melden, damit er nicht in die falschen Hände kommt.

Legende: Ein Pass ist ein amtliches Dokument. Deswegen darfst du selbst nicht reinschreiben. SRF

Fiona findet heraus: Nicht alle Pässe sind gleich lange gültig. Bei Babys nur ein Jahr! Das ist so, weil sie sich äusserlich innerhalb eines Jahres schnell verändern. Und bei Kindern wie Fiona? Da gilt er fünf Jahre. Erst bei Erwachsenen sind es zehn. Denn Erwachsene verändern sich weniger im Gesicht, haben keine Milchzähne mehr und keine plötzlichen Wachstumsschübe.

Wusstest du, dass... Box aufklappen Box zuklappen Legende: tv sfdrs ...man früher einfach in einen öffentlichen Fotoautomaten gehen konnte, um ein Passfoto machen zu lassen? Heute sind die Regeln viel strenger und Sicherheit steht an oberster Stelle. Für den sogenannten biometrischen Pass (hier wird dein Gesicht gescannt und einer deiner Fingerabdrücke) musst du in ein Passbüro. Dort haben sie die passenden Geräte, um dich zu scannen.

Ein bisschen erstaunt war Fiona, als sie ihr Passfoto machen musste. Denn: «Nicht lachen!» hiess es. Warum das? Damit die Gesichtserkennung dich eindeutig erkennt, auch an einem Grenzautomaten. Ein Lächeln macht dein Gesicht anders und das verwirrt die Technik. Also guckt man ernst und geradeaus.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Wenn es Zeit für einen neuen Pass oder eine neue Identitätskarte ist, geht man beim Passbüro vorbei. Bildquelle: Keystone / Gaetan Bally. 1 / 2 Legende: Wenn es Zeit für einen neuen Pass oder eine neue Identitätskarte ist, geht man beim Passbüro vorbei. Keystone / Gaetan Bally

Bild 2 von 2. Auf dieses Gerät musst du deine Finger legen, und diese werden dann wie beim Drucker gescannt. Bildquelle: Keystone / Gaetan Bally. 2 / 2 Legende: Auf dieses Gerät musst du deine Finger legen, und diese werden dann wie beim Drucker gescannt. Keystone / Gaetan Bally Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Aber zurück zu Fiona und ihrer Kollegin Mona: Wieso hat Mona keinen Pass, obwohl sie schon lange in der Schweiz lebt? Die Antwort: Weil Mona keinen Schweizer Pass «geschenkt» bekommen hat, so wie Fiona bei der Geburt. Wer in der Schweiz geboren wird, bekommt den Pass nämlich nur dann automatisch, wenn Mutter oder Vater schon eine Schweizer Staatsangehörigkeit haben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Links siehst du Fionas Schweizer Pass und rechts den von Mona. Als Deutsche hat sie einen Pass der Europäischen Union (EU). Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Links siehst du Fionas Schweizer Pass und rechts den von Mona. Als Deutsche hat sie einen Pass der Europäischen Union (EU). SRF

Bild 2 von 2. Du siehts: Die Pässe und die Farben sowie das Aussehen sind von Land zu Land anders. Bildquelle: KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER. 2 / 2 Legende: Du siehts: Die Pässe und die Farben sowie das Aussehen sind von Land zu Land anders. KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wenn das nicht so ist, muss man einen Antrag stellen: Einbürgerung heisst das. Und die ist gar nicht so einfach. Man muss einige Jahre in der Schweiz leben, die Sprache verstehen und zeigen, dass man die Schweiz kennt mit ihren Regeln, ihrer Geschichte, ihren Traditionen. Erwachsene müssen sogar Tests bestehen oder Gespräche mit der Gemeinde führen. Wie schlägst du dich in einem Quiz über die Schweiz? Teste jetzt dein Wissen!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!