Nur schon bei einem Gedanken an diese Person klopft dein Herz schneller und dein Bauch fühlt sich kribbelig an. So, als ob kleine Schmetterlinge darin herumflattern. Kennst du dieses Gefühl? Dann bist du vielleicht verliebt!

Kinderreporterin Lily (10) möchte genau diesem Gefühl auf den Grund gehen. Inmitten von Schmetterlingen im Papiliorama in Kerzers trifft sie Psychologin Stephanie Karrer.

Welcher Schmetterling gefällt dir am besten?

«Warum verlieben wir uns?»

Liegt es an den Hormonen? Und kann ich mich vor der Pubertät schon verlieben? Die Kinderreporterin stellt im Podcast ganz viele Fragen. Zum Glück hat die Psychologin einleuchtende Antworten bereit:

Menschen sind soziale Wesen. Besonders als Kleinkind sind wir darauf angewiesen, dass uns jemand so lieb hat, dass sich diese Person um uns kümmert. Ansonsten würden wir nicht überleben. Darum sind es sich Menschen von Anfang an gewohnt, in Beziehungen zu leben.

Unser Gehirn mag Belohnungen. Wenn wir verliebt sind, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus. Dieses Hormon wirkt sich auf unseren Körper wie eine Belohnung aus, was uns sehr glücklich macht.

Diese Glücksgefühle lassen uns übrigens so aufgeregt fühlen, dass sich unser Körper besonders gut durchblutet, so auch der Bauch. Diese Durchblutung fühlt sich dann an wie Schmetterlinge im Bauch.

Entlieben – geht das?

Nach der schönen Gefühlsachterbahn kann die Liebe auch wieder verschwinden. Denn Gefühle verändern sich. Nach der ersten Verliebtheitsphase merken viele Menschen, dass sie zu wenig gemeinsame Interessen haben oder nicht die gleichen Werte teilen, damit es für eine längere Liebe reicht. Auch wenn Liebeskummer weh tut, sowas vergeht. Jeder Mensch kann sich auch wieder neu verlieben – bis ins hohe Alter!

Warum finden wir Liebe manchmal peinlich?

Kennst du diese Situation? Viele Menschen fühlen sich unwohl oder laufen im Gesicht rot an, wenn es um Liebe geht. Lily ist das schon in einer Schullektion aufgefallen. Als die Lehrerin über dieses Thema sprach, lachten einige Mitschüler:innen verlegen.

Einige Menschen sind es sich nicht gewohnt, über Liebe zu sprechen. Sie fühlen sich unsicher und schämen sich deshalb. Doch wenn wir lernen, über Gefühle zu sprechen, dann fühlt es sich immer natürlicher und angenehmer an.

Lily sprich gerne über dieses Thema, da es sie interessiert, was alles im menschlichen Körper abgeht. Sie besitzt sogar Bücher, die erklären, was in der Pubertät geschieht.

