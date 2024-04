Was für ein Highlight: Der 12-jährige SRF Kids Kinderreporter Simon darf seinem Lieblingsverein, dem Eissportverein Zug (EVZ), für einmal ganz nah kommen. Bei seinem Besuch in der BOSSARD-Arena stehen ihm nämlich der Eismeister, der Materialwart und der Verantwortliche des Regie-Raumes Rede und Antwort. Und nicht zuletzt darf Simon auf einer ganz besonderen Maschine ein paar Runden auf dem Eis drehen.

Zu Besuch im Eisstadion

1 / 5 Legende: Einmal Eismaschine fahren, bitte! SRF Kids Kinderreporter Simon und SRF Kids Redaktor Raphael Wallimann lassen sich von Eismeister Richi Büeler die Eismaschine erklären. SRF 2 / 5 Legende: Sie lassen sich freiwillig aufs Glatteis führen Und dann geht's los aufs Eis. Viele Menschen träumen davon, einmal auf einer Eismaschine mitzufahren. SRF 3 / 5 Legende: Hier herrscht Ordnung Verschiedene Schlittschuhkufen sind in Reih und Glied aufgehängt. SRF 4 / 5 Legende: Ein seltener Einblick SRF Kids Kinderreporter Simon darf sogar einen Blick in die Garderobe des EVZ werfen. Auch hier herrscht definitiv Ordnung. SRF 5 / 5 Legende: SRF Kids Kinderreporter Simon ist fleissig am Werk Simon hilft dem Materialwart Marcel Bausch beim Verteilen der Spieler-Flaschen. SRF

Eil-Eisproduktion und eine Ehrenrunde durchs Stadium

An diesem Abend steht ein wichtiges Playoff-Spiel des EV Zugs gegen den Schlittschuh Club Bern (SCB) an. Und dennoch nimmt sich der Eismeister Zeit, um Simon ein paar Fakten über seinen Beruf zu erzählen.

Der Eismeister kontrolliert die Banden: Die Türen müssen nämlich so gerichtet werden, dass sie nicht vorstehen. Dies könnte für die Spieler:innen gefährlich werden. So bleibt der Eismeister auch während des Eishockeyspiels stets aufmerksam, so dass er sofort handeln könnte, sollte etwas passieren.

Mein Highlight war das Eismaschinefahren, und dass ich alles erklärt bekommen habe.

Wie es sein Name jedoch schon sagt, ist der Eismeister auch noch für etwas anderes zuständig: So sorgt er dafür, dass das Eis vor und während des Spiels glatt ist. Das Fahrzeug, das etwa doppelt so gross ist wie Simon, kratzt die oberste Fläche des Eises leicht auf. Dabei werden die Kritze der Schlittschuhe so gut es geht entfernt.

Der Schnee wird eingesaugt. Der Eismeister lässt eine dünne Schicht Wasser auf das Eis. Diese gefriert und die spiegelglatte Oberfläche ist wieder vorhanden. Gesagt, getan, und schon darf Simon zusammen mit dem Eismeister eine Runde auf der brummenden Eismaschine drehen! Wie das genau tönt, hörst du im Podcast.

Nie ohne den perfekten Schliff

Auch ein Materialwart arbeitet beim EV Zug. Er kennt nicht nur die Räumlichkeiten der BOSSARD-Arena wie seine Westentasche, sondern weiss auch ganz genau, wie die Schlittschuhe der einzelnen Spieler geschliffen werden müssen, damit diese schnell fahren. Zudem ist er beim Training der Eishockeyspieler präsent, bereitet Flaschen und Pucks vor und erledigt nach dem Training die Wäsche. Um alles pünktlich parat zu haben, trifft der Materialwart schon vier Stunden vor dem Spiel ein. Zum Glück hilft ihm heute Simon dabei, die Spielerflaschen zu verteilen.

Jeder Spieler hat seinen eigenen Schliff.

1 / 4 Legende: Bühne frei für Simon und die Eismaschine SRF Kids Kinderreporter Simon darf sogar noch ein zweites Mal dabei sein, wenn das Eisfeld «geglättet» wird. Und das vor Publikum! SRF 2 / 4 Legende: Das lässt sie nicht kalt SRF Kids Kinderreporter Simon und SRF Kids Redaktor Raphael Wallimann freuen sich sichtlich, dass sie bei der Organisation eines Eishockeymatches hinter die Kulissen schauen dürfen. SRF 3 / 4 Legende: Die Jagd nach dem Puck Eishockeyspieler des EVZ und des SCB jagen dem Puck hinterher übers Eis. SRF 4 / 4 Legende: Top informiert dank Multimediawürfel Auf dem riesigen Multimediawürfel an der Decke ist ganz Verschiedenes für alle gut sichtbar zu sehen. SRF

Das «falsche» Goal

Und dann macht Simon noch eine weitere Entdeckung: Hinter der Haupttribüne findet er den Regieraum. Dort sitzen zwischen zahlreichen Knöpfen und Bildschirmen die Technikverantwortlichen. Sie steuern alles, was die Zuschauenden später hören oder sehen, wie etwa die Pausen-Interviews am Ende des Drittels oder die Werbung.

Beides ist etwa auf dem Videowürfel, der mittig über Feld thront, zu sehen. Wenn es im Spiel ein Goal gibt, so drücken die Technikverantwortlichen aufs Goal-Horn. Es sei auch schon passiert, dass aus Versehen ein Goal für die falsche Mannschaft verkündet wurde. Das habe man im Anschluss aber grad klären können.

Der Tag als SRF Kids Kinderreporter endet für Simon tatsächlich noch besser, als er begonnen hat. Der EVZ gewinnt nämlich das Playoff-Spiel mit 6:2 gegen den SCB.

Was sind die Eishockey-Playoffs? Box aufklappen Box zuklappen Die Eishockey-Playoffs sind ein Ausscheidungskampf. Zwei Mannschaften spielen bis zu sieben Mal gegeneinander («Best-of-Seven»). Das Gewinnerteam kommt weiter, der Verlierer scheidet aus. Am Schluss geht eine Mannschaft im Finale als Sieger hervor.

Besuchst du sowieso bald einen Hockeymatch oder hat dich spätestens jetzt die Lust gepackt? Teste jetzt dein Wissen über den hitzigen Sport auf dem Eis im Quiz!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los, erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!