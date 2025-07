Du bist hoch oben in den Alpen unterwegs und vor dir erstreckt sich eine riesige Eisfläche: der Aletschgletscher, der grösste Gletscher der Schweiz. Dort trifft Alena (13) den Gletscherforscher Johannes. Sie findet heraus, warum Gletscher für uns wichtig sind. Und wie wir sie schützen können.

Gletscher: Riesig, wichtig und am Verschwinden

Legende: Imposant! Der Aletschgletscher ist der grösste Gletscher der Alpen. SRF

Wofür brauchen wir Gletscher?

Gletscher sind wie riesige Kühlschränke der Erde. Sie speichern Wasser in Form von Eis, das im Sommer langsam schmilzt und so Bäche und Seen füllt. Das ist wichtig für Pflanzen, Tiere und natürlich auch für uns Menschen.

Der Grosse Aletschgletscher besteht aus 12 Kubikkilometer Eis. Das ist so viel, dass man jeden Menschen der Erde vier Jahre lang mit einem Liter Wasser pro Tag versorgen könnte.

Gletscher helfen uns aber auch, etwas über die Vergangenheit zu lernen. Forscherinnen und Forscher finden im Eis Spuren von altem Staub und Luftblasen, die zeigen, wie das Klima früher war. Gletscher sind also wie gefrorene Zeitmaschinen.

Gletscher erzählen aus der Vergangenheit Box aufklappen Box zuklappen Legende: Glaziologe Johannes montiert sein Werkzeug, das er braucht, um ins Eis hineinzubohren. SRF Im Inneren eines Gletschers steckt mehr als nur Eis. Forschende bohren tiefe Löcher und holen Eisstücke heraus, sogenannte «Eiskerne». Darin stecken winzige Luftblasen. Die kannst du dir wie kleine Zeitkapseln vorstellen. Sie verraten uns, wie die Luft früher war: sauberer oder schmutziger, wärmer oder kälter. Manchmal finden die Forschenden sogar Pollen von Pflanzen, alte Staubkörner oder winzige Insektenreste. So können sie herausfinden, wie das Wetter vor tausenden Jahren war, welche Pflanzen wuchsen oder ob es damals schon Waldbrände gab. Gletscher sind also wie ein gefrorenes Archiv der Erde.

Gletscher und seine Strukturen ❄️🌨️🧊

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Gletschereis entsteht aus vielen Schichten Schnee, die über viele Jahre zusammengedrückt wurden. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Gletschereis entsteht aus vielen Schichten Schnee, die über viele Jahre zusammengedrückt wurden. SRF

Bild 2 von 5. Von oben sieht der Gletscher wie ein riesiger Fluss aus Eis aus. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Von oben sieht der Gletscher wie ein riesiger Fluss aus Eis aus. SRF

Bild 3 von 5. Die Oberfläche des Gletschers ist uneben: Siehst du die Spalten, Risse und Gestein? Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Die Oberfläche des Gletschers ist uneben: Siehst du die Spalten, Risse und Gestein? SRF

Bild 4 von 5. Je älter und dichter das Eis, desto blauer sieht es aus. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Je älter und dichter das Eis, desto blauer sieht es aus. SRF

Bild 5 von 5. Gletscher schieben Steine und Sand vor sich her. Wie ein riesiger Bagger aus Eis. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Gletscher schieben Steine und Sand vor sich her. Wie ein riesiger Bagger aus Eis. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zweimal im Jahr steigen Glaziolog:innen – also Gletscherforscher:innen – auf denselben Gletscher. Dort machen sie Messungen, um zu sehen, wie viel Eis geschmolzen ist. Johannes erklärt: «Wir bohren ein Rohr in den Schnee und füllen es auf. Dann wiegen wir den Schnee. So wissen wir, wie viel Wasser drinsteckt.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Gletscherforscher Johannes zeigt SRF Kids Kinderreporterin Alena, wie die verschiedenen Werkzeug funktionieren, die er am Gletscher braucht. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Gletscherforscher Johannes zeigt SRF Kids Kinderreporterin Alena, wie die verschiedenen Werkzeug funktionieren, die er am Gletscher braucht. SRF

Bild 2 von 3. Johannes hält eine kleine Waage in der Hand. An den Bügel kann er verschiedenen Röhren mit Schnee hängen. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Johannes hält eine kleine Waage in der Hand. An den Bügel kann er verschiedenen Röhren mit Schnee hängen. SRF

Bild 3 von 3. In diese Röhre füllen die Forschenden Schnee. Mit der Handwaage können sie bestimmen, wie schwer und wie dicht der Schnee des Gletschers ist. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: In diese Röhre füllen die Forschenden Schnee. Mit der Handwaage können sie bestimmen, wie schwer und wie dicht der Schnee des Gletschers ist. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zurück im Büro schauen sie sich die Zahlen am Computer an. Mit einem Programm rechnen sie dann aus, wie stark der Gletscher geschrumpft ist. Johannes erklärt weiter: «Wir messen nur an ein paar wenigen Stellen. Aber so können wir herausfinden, wie es dem ganzen Gletscher geht.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. An diese Bohrstange kommt noch eine Spitze. Diese braucht es, damit ins harte Eis gebohrt werden kann. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: An diese Bohrstange kommt noch eine Spitze. Diese braucht es, damit ins harte Eis gebohrt werden kann. SRF

Bild 2 von 2. Spiralbohrer heisst dieses Werkzeug und Achtung (!), es ist ziemlich scharf. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Spiralbohrer heisst dieses Werkzeug und Achtung (!), es ist ziemlich scharf. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wie geht es den Gletschern heute?

Leider nicht so gut. Heute schmelzen viele Gletscher schneller als früher. Der Grund dafür ist die Erderwärmung. Weil die Temperaturen steigen, schmilzt das Eis schneller, als neuer Schnee fällt.

Unsere Gletscher in der Schweiz sind heute nur noch halb so gross wie in den 1930er Jahren.

Was können wir tun, um Gletscher zu schützen?

Die Antwort ist eigentlich einfach: Weniger Treibhausgase ausstossen. Diese Gase entstehen zum Beispiel, wenn Autos fahren, Flugzeuge fliegen oder in Fabriken viel Energie verbraucht wird. Du kannst mithelfen, indem du öfters zu Fuss gehst, mit dem Velo fährst oder das Licht ausschaltest, wenn du einen Raum verlässt.

Legende: Es gibt verschiedene Methoden, um die Oberflächen der Gletscher zu schützen. Beispielsweise auf dem Titlis-Gletscher werden wichtige Teile mit weisser Folie abgedeckt. KEYSTONE / URS FLUEELER

Johannes sagt: «Auch kleine Dinge zählen, wenn viele mitmachen.» Das Schwierige ist jedoch, dass Gletscher sehr langsam reagieren. Selbst wenn wir ab sofort überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstossen würden, würden die Gletscher trotzdem weiter schmelzen.

«Werden Gletscher irgendwann also ganz verschwinden?», will Kinderreporterin Alena wissen. Kleine Gletscher in den Alpen werden wohl irgendwann verschwinden. Sie haben nicht mehr genug Eis, um dem warmen Klima standzuhalten. Grosse Gletscher wie der Aletschgletscher werden sich in Zukunft wahrscheinlich aufspalten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Wenn du genau hinschaust, siehst du oben auf den Berggipfeln kleine Eisflächen. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Wenn du genau hinschaust, siehst du oben auf den Berggipfeln kleine Eisflächen. SRF

Bild 2 von 3. Diese Gletscherflächen formten die Umgebungen der Bergen. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Diese Gletscherflächen formten die Umgebungen der Bergen. SRF

Bild 3 von 3. Auch hier siehst du einen kleinen Teil eines Gletschers. Er ist aber schon so fest geschmolzen, dass du seeeehr weit hinauf gehen müsstest, um ihn zu sehen,. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Auch hier siehst du einen kleinen Teil eines Gletschers. Er ist aber schon so fest geschmolzen, dass du seeeehr weit hinauf gehen müsstest, um ihn zu sehen, SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Teile in tieferen Lagen werden schmelzen, während weiter oben in den Bergen noch Reste bleiben. Ganz weg ist das Eis also nicht sofort. Aber die Gletscher, wie wir sie heute kennen, werden sich stark verändern.

So gross wie heute sieht Alena den Aletschgletscher also wahrscheinlich zum letzten Mal. Und sie weiss jetzt: Gletscher sind mehr als Eis. Sie erzählen Geschichten, speichern Wasser und zeigen, wie sich unsere Welt verändert.

Legende: SRF Kids Kinderreporterin Alena zusammen mit Gletscherforscher Johannes beim Aletschgletscher. SRF

