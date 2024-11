In Simons Schule sind Handys verboten, an anderen Schulen dürfen sie in den Pausen genutzt werden. Was finden die Schüler:innen besser? Und wie ist es, ein handyfreies Klassenlager zu erleben? Simon hat eine 7. Klasse dazu befragt.

1 / 3 Legende: Die 7. Klasse aus der Kantonsschule Zug und unser Kinderreporter Simon mittendrin. SRF 2 / 3 Legende: Kinderreporter Simon erfährt, wie und wann die Schüler:innen ihre Handys in der Schule nutzen. SRF 3 / 3 Legende: Hier gehen die Kids zur Schule. SRF

Handys in Schulen: So unterschiedlich sind die Regeln

Kinderreporter Simon (12) ist in der 6. Klasse und darf das Handy in der Schule nicht nutzen. An der Kantonsschule Zug sieht es anders aus: Dort dürfen die Schüler:innen ihre Handys in den Pausen verwenden, um beispielsweise den Stundenplan oder die nächste Busverbindung zu checken.

Eine Woche ohne Handy: Das Lagerexperiment

Während einer Landschulwoche musste die 7. Klasse aus Zug ihr Handy zu Hause lassen. Am Anfang fanden das viele doof. Aber die Schüler:innen wie auch ihr Lehrer René sind sich einig: Die Klasse hat sich mehr miteinander unterhalten und besser kennengelernt. Am Ende fanden es viele sogar cool, mal eine Woche ohne Handy zu verbringen – aber natürlich waren sie auch froh, danach wieder die ungelesenen Nachrichten zu checken.

Legende: René Kässlin ist der Klassenlehrer der interviewten Klasse. Seinetwegen ist es zum handyfreien Lager-Experiment überhaupt erst gekommen. SRF

René Kässlin ist seit über 20 Jahren Lehrer und erinnert sich an eine Zeit, als Kinder auf dem Pausenplatz noch keine Handys hatten. Heute passt ein Handy in jede Hosentasche und gehört für viele einfach dazu. Im Video siehst du, wie sich Handys in den letzten 50 Jahren verändert haben – vom damals klobigen Gerät bis zum heutigen kleinen Alleskönner.

04:00 Video 50 Jahre Handy Aus SRF Kids News vom 20.04.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten.

Handyregeln oder sogar direkt ein Verbot?

Fast die Hälfte aller Primarschüler:innen in der Schweiz hat schon ein Handy. Jede Schule entscheidet aber selbst, wie damit umgegangen wird. In Frankreich andererseits sind Handys an öffentlichen Schulen komplett verboten.

Die Schüler und Schülerinnen aus der Kantonsschule Zug haben darüber diskutiert, was an einem Handyverbot gut oder schlecht ist.

Pro- und Kontra-Argumente zu einem Handyverbot an Schulen Box aufklappen Box zuklappen Kontra – Gründe gegen ein Handyverbot: Mit dem Handy können die Schüler:innen schnell die Zugverbindungen überprüfen oder ein Billett kaufen

überprüfen oder ein kaufen Bei Notfällen ist das Handy hilfreich, um schnell jemanden zu erreichen

ist das Handy hilfreich, um schnell jemanden zu erreichen Absprachen mit Eltern oder Lehrpersonen sind nötig

mit Eltern oder Lehrpersonen sind nötig Die nächste Lektion ist leicht auf dem Stundenplan im Handy zu kontrollieren Pro – Gründe für ein Handyverbot: weniger Ablenkung im Unterricht

im Unterricht geringerer Stromverbrauch: Die Handys müssen weniger aufgeladen werden

Die Handys müssen weniger aufgeladen werden mehr miteinander reden in den Pausen

Warum guter Umgang wichtig ist

Cybermobbing ist ein grosses Thema, und viele finden, dass Kinder lernen müssen, wie sie Handys sicher und fair nutzen. «Das Handy gehört heute einfach dazu», erklärt René Kässlin.

Auch die Kinder im «Treff», unserer SRF Kids Chat- und Blogplattform, haben sich Zeit genommen, um auf unsere Fragen rund um das Thema Handyregeln zu antworten und ihre Gedanken zu teilen. Luana wollte von ihnen wissen, ob die Kinder ein Handy haben, ob sie Regeln haben zu Hause und ob sie das Handy auch mal mit in die Schule nehmen dürfen.

Vorralem wenn ich allei is Tanz-Training fahre muen, dänn chan ich halt eifach online uf äm Handy äs Billett chaufe.

Bi üs deheime gits es paar Regle. Zum Bispiu: SHandy blibt über Nacht ir Chuchi.

Bi üs ide Schuel döf mer sHandy metnäh. Mer muess es aber stummgschalte im Schuelthek ha und mer döfs ned benutze während de Schuelzit ond au ned ide Pause.

Handys sind praktisch, können aber auch stören. Was denkst du, was ist besser: eine Pause mit oder ohne Handy? Teile deine Gedanken mit uns im «Treff». Dort hast du auch die Möglichkeit, erste Erfahrungen und einen guten Umgang mit dem Handy und mit Social Media zu lernen.

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!