Legende: SRF

Du brauchst:

Radieschensamen – du kannst sie im Gartencenter oder Baumarkt kaufen.

– du kannst sie im Gartencenter oder Baumarkt kaufen. Einen Blumentopf oder ein kleines Beet, wenn du einen Garten hast.

oder ein kleines Beet, wenn du einen Garten hast. Erde

Eine Giesskanne

Geduld!

Und so geht’s:

Schritt 1: Den richtigen Platz finden

Radieschen lieben die Sonne! 🌞 Schnapp dir also einen Blumentopf und such dir einen sonnigen Platz auf dem Balkon, im Garten oder sogar in deinem Zimmer, wo du ihn aufstellen kannst.

Schritt 2: Die Erde vorbereiten

Wir haben gelernt: Ein guter Boden ist wichtig, damit die Radieschen gut wachsen! Fülle deinen Topf mit Erde. 🧑‍🌾

Schritt 3: Samen aussäen

Verteile die Radieschensamen gleichmässig auf der Erde. Die Samen sollten etwa 1 bis 2 Zentimeter Abstand zueinander haben. Drücke sie leicht in die Erde, aber nicht zu tief.

Schritt 4: Giessen, aber nicht zu viel!

Giesse die Samen vorsichtig mit der Giesskanne. Radieschen mögen es, wenn die Erde immer leicht feucht ist, aber nicht zu nass. Lieber regelmässig ein bisschen giessen als zu viel auf einmal.🌧

Schritt 5: Geduld haben!

Jetzt heisst es: warten! Deine Radieschen brauchen etwa 10 bis 14 Tage, um zu keimen. Das heisst, dann beginnen sie aus den Samen herauszuwachsen. Radieschen wachsen aber schnell, das wirst du sehen! ⏳

Schritt 6: Pflege & Ernte

Wenn die Radieschen etwa 3 bis 4 Zentimeter gross sind kannst du sie ernten! Du wirst sehen, wie die kleinen Knollen langsam aus der Erde herauskommen. Ziehe sie vorsichtig heraus und geniesse deine selbst angebauten Radieschen – zum Beispiel in einem Salat! 🥗