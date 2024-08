Redaktorin Laura - «Ich mag traurige Musik – auch wenn ich glücklich bin»

Laura singt gerne, manchmal im Chor oder an Hochzeiten, meistens aber allein unter der Dusche. Dass sie zu den Medien will, wusste sie schon ganz früh – als junges Mädchen war sie als Kinderreporterin bei SRF. Das Schönste an ihrem Job findet Laura, dass sie täglich etwas Neues lernt.